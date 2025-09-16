"Tengo el alma rota": Isabella Ladera reaparece tras filtración de un nuevo video íntimo con Beéle

La influencer venezolana se pronunció tras la divulgación de nuevas imágenes íntimas con Beéle; anteriormente el cantante colombiano negó haber filtrado el material a través de su equipo jurídico.

Isabella Ladera ha estado en el ojo de la tormenta tras la divulgación de imágenes íntimas en las que aparece con Beéle. El hecho generó diferentes reacciones que rápidamente dieron la vuelta al mundo y cobró aún más fuerza cuando las redes sociales empezaron a reportar un segundo video.

A través de su equipo jurídico, el cantante colombiano había señalado que “no filtró dicho material ni participó en su divulgación”. A su vez, su abogado sostuvo que “Beéle también es víctima de la exposición no consentida de su intimidad”. Posteriormente, en una transmisión en vivo realizada por Westcol, el artista abordó directamente el tema: "Hermano, ¿para qué quieren acabar con mi paz mental? La tienen difícil".

El artista añadió: "Hay que dejarlo ahí, ya que lo demás lo ven mis abogados. Yo estoy tranquilo, contando apenas lo que me ha pasado en la vida porque está en las manos de las personas que tienen que estar... La verdad, yo me quedo callado. Yo sigo haciendo música porque es lo que me encanta hacer... Dios mío, dame paciencia con tanto mentiroso".

Isabella Ladera se pronuncia

Tras conocerse la posición de Beéle, llegó el turno de Isabella. En una transmisión por TikTok, la influencer venezolana, visiblemente afectada, mostró cuánto le está costando este difícil momento —que viene atravesando desde hace una semana— y se preguntó: "¿Hasta cuándo? ¿Cuánto más podemos aguantar?".

"Ya tengo el alma rota. Eso no es normal, no es sano, no es humano", se la escucha decir en las imágenes que se viralizaron en redes. "Estaban viendo mis DMs: la cantidad de desesperación, de videos que me están mandando, los mensajes de mi abuela, de mis tías... No es justo. No sé cómo me voy a recuperar de esto".

Estas declaraciones llegan una semana después de hacerse público el primer video íntimo de Isabella Ladera y Beéle, y tras un comunicado oficial que la influencer compartió en sus redes, en el que calificó el hecho como "un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido".

@estadeshow @isabella.ladera ha roto el silencio luego de que un nuevo video íntimo en el que aparece junto al cantante Beéle fuera divulgado en redes sociales. A diferencia del primer incidente, el contenido ha sido compartido en partes, lo que ha generado aún más revuelo entre sus seguidores y medios de comunicación. En su declaración, Ladera expresó su indignación y preocupación por la invasión a su privacidad, enfatizando la necesidad de respetar la intimidad de las personas. La influencer también instó a sus seguidores a no compartir el material y a enfocarse en lo positivo. Este nuevo episodio ha reavivado el debate sobre la seguridad digital y el consentimiento en la era de las redes sociales. ♬ sonido original - estadeshow

Isabella Ladera, Beéle y Hugo García

El romance entre Isabella Ladera y Beéle se hizo oficial a mediados de 2024, después de que la entonces esposa del cantante, Camila Rodríguez, denunciara públicamente una infidelidad y presentara pruebas del vínculo con la venezolana.

Poco después, la pareja compartió fotos románticas en redes sociales e Isabella apareció en dos videoclips de Beéle: Frente al mar y Mi refe. Sin embargo, en octubre de ese mismo año anunciaron el fin de la relación.

En mayo de 2025, Ladera volvió a ser noticia al aparecer en una transmisión en vivo junto al influencer peruano Hugo García, exintegrante de Esto es Guerra. “Miren quién está por aquí... estoy viendo a alguien, ¿quién será?”, bromeó ella antes de mostrar a García, quien saludó tímidamente. “¿Se vio?”, preguntó él. “Sí”, respondió ella entre risas.

A pesar de que ambos se dejaron ver juntos en varias ocasiones, la semana pasada Isabella aclaró su situación sentimental: “No somos novios. Ustedes saben que no somos novios. Es que lo quiero, sí, yo lo quiero burde, de lindo. Y él a mí. Vamos a ver qué pasa. Más allá del destino. Vamos a ver nuestras decisiones y todo eso”.

