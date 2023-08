Imitador de Will Smith pide a Migraciones revisar su caso para evitar expulsión del Perú: "Tengo arraigo"

Farándula Imitador de Will Smith pide a Migraciones revisar su caso para evitar expulsión

El venezolano Yashual Eduardo Ávila Abello, conocido en nuestro país como ‘Will Smith peruano’, reveló que Migraciones le negó el permiso temporal para que siga en el Perú junto a su familia. En una entrevista para el programa radial ‘Así Somos’ en RPP, el artista dijo sentirse “apenado” por su situación y exhortó a la entidad a revisar su caso.

“Quiero decirle a Migraciones que puedan revisar detenidamente mi caso ya que tengo arraigo aquí en el Perú. Tengo una hija que tiene hidrocefalia congénita. Ella fue el motivo para venir aquí”, expresó el imitador de Will Smith.

En efecto, Ávila afirmó que su hija fue la razón principal por la que vino con su familia desde Venezuela al Perú con el fin de salir adelante. Asimismo, mencionó que sus dos hijas ya están estudiando en el colegio donde se “encariñaron con sus amigas”.

“Qué Migraciones me dé la oportunidad de seguir empleando mi carrera como artista. Pido que me den la oportunidad a mí y a mi familia para que nosotros podamos hacer nuestras vidas acá tranquilas y poder estar de manera legal”, sostuvo.

‘Will Smith peruano’ mencionó que cuando llegó a pie a la ciudad de Tumbes, junto a su familia, le hicieron firmar un papel que resultó ser “su entrada y salida del país al segundo día” ya que le hicieron entrar como turista. “No estaba lleno ese documento, solo plasmé mi firma y continúe”, dijo Ávila.

“Simplemente me dijeron: ‘oye, firma’. Yo pregunté ¿qué es eso que voy a firmar? y me dijeron que era para registrar mi pase al Perú con mi familia. Yo venía caminando ya siete horas, así que firmé normal”, añadió.

Imitador de Will Smith: “Me gustaría nacionalizarme peruano”

En otro momento, resaltó que respeta las leyes del país. No obstante, contó que varios de sus seguidores le dijeron que “de ser necesario” pueden convocar a una marcha pacífica para que se quede. “Me encuentro muy triste con esta situación porque dios me ha regalado la oportunidad de crecer como artista aquí en el Perú”, señaló el ‘Will Smith peruano’.

Finalmente, Yashual Ávila aseguró que el Perú se ha convertido “en la casa de muchos venezolanos que vinieron a trabajar”. De igual manera, agradeció la oportunidad de recibir “el cariño inexplicable” de los peruanos.

“Necesitamos hacerle ver a Migraciones que soy una persona de bien, trabajadora, deseando salir adelante. Haber si también el Perú me da la oportunidad de nacionalizarme. Me gustaría nacionalizarme peruano”, acotó.