La película de los ‘Peaky Blinders’ ya tiene fecha de estreno: conoce el título oficial y cuándo podrás verla

En 2022, Netflix estrenó la última temporada de la serie Peaky Blinders y parecía que la historia había llegado a su fin. Sin embargo, el creador Steven Knight sintió que aún no había un cierre para Tommy Shelby y el actor que lo interpreta, Cillian Murphy, tampoco.

Tras la confirmación de que habrá una película que continuará con el legado de los hermanos de Birmingham, la plataforma reveló la fecha de estreno, el título de la cinta y más detalles de lo que será esta producción.

“El país está en guerra y, por supuesto, nuestros Peaky Blinders también”, había comentado Knight, a lo que Murphy agregó: “Parece que Tommy Shelby no había terminado conmigo”.

Murphy lidera el reparto junto a Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck, Jay Lycurgo, Barry Keoghan y Stephen Graham.

¿De qué trata la película de los Peaky Blinders?

“Birmingham, 1940. En pleno caos de la Segunda Guerra Mundial, Tommy Shelby se ve obligado a regresar tras un exilio autoimpuesto para enfrentarse a su ajuste de cuentas más destructivo hasta la fecha. Con el futuro de su familia y del país en juego, Tommy deberá afrontar sus propios demonios y decidir si se enfrenta a su legado… o lo reduce todo a cenizas. Por orden de los Peaky Blinders…”, reza la sinopsis oficial.

¿Cuál es el título oficial de la película de los Peaky Blinders?

De acuerdo con Netflix, la película se llamará Peaky Blinders: The Immortal Man, o por su nombre en español Peaky Blinders: El hombre inmortal.

¿Cuándo y dónde se estrena la película de los Peaky Blinders?

La plataforma anunció que llegará el 20 de marzo de 2026.

Póster oficial de la película de los Peaky Blinders

Peaky Blinders tendrá dos temporadas más en Netflix

Según el comunicado oficial de la plataforma, se desarrollarán dos nuevas series, cada una con seis episodios de 60 minutos que se rodarán en Birmingham.

No obstante, algunos medios señalan que podría tratarse de dos temporadas de una sola producción, mientras que otros insisten en que se trataría de dos ficciones independientes. Por ahora, ambas plataformas se remiten a la información compartida en la nota de prensa de la plataforma.

Las producciones estarán a cargo de Kudos y Garrison Drama y funcionarán como secuela directa de la película de Peaky Blinders, actualmente en fase de postproducción y cuyo estreno en Netflix está previsto para el próximo año.

La trama se situará en Gran Bretaña, 1953, en plena reconstrucción tras los estragos de la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, Birmingham se convierte en el escenario de una lucha feroz por el control de un gigantesco proyecto de edificación. Entre oportunidades y amenazas, la nueva generación de Shelbys estará en el centro de una historia marcada por la violencia, el poder y la ambición.

