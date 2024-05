Guitarra usada por John Lennon en película 'Help!' fue vendida por casi 3 millones de dólares

La icónica Framus Hootenanny acústica que usó John Lennon en la recordada película Help!, de 1965, fue vendida en una subasta por la suma de 2,85 millones de dólares. Fue la casa de subasta Julien’s Auctions quien dio a conocer que el instrumento fue adquirido en un evento de íconos de música en el Hard Rock Café, en la ciudad de Nueva York, el último miércoles 29 de mayo.

La guitarra de 12 cuerdas que usó John Lennon en el álbum y el filme Help!, con sus compañeros de The Beatles Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, estuvo en la subasta donde, finalmente, fue adquirida.

"Este legendario instrumento se perdió durante 50 años antes de ser redescubierto, haciendo de esta venta un momento histórico en la historia de la música. Traza el increíble viaje de este legendario instrumento, utilizado por John Lennon y George Harrison durante la grabación de los icónicos álbumes de The Beatles", describe el video donde se vio la subasta de la guitarra.

La guitarra fue usada por Harrison y Lennon durante las grabaciones de la canción Help! y el álbum Rubber Soul. En la película, se ve al fallecido cantante de 'Imagine' tocando el hit 'You’ve Got To Hide Your Love Away'. El instrumento también fue usando para las canciones: 'It’s Only Love', 'I’ve Just Seen a Face', 'Girl' y 'Norwegian Wood'.

Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr y John Lennon conformaron 'The Beatles'.Fuente: Instagram (thebeatles)

Venta de guitarra de John Lennon superó las expectativas

De acuerdo con información de Julien’s Auctions, la guitarra Framus Hootenanny rompió todas las expectativas de ventas de la subasta pues tenía un precio estimado entre 600 mil y 800 mil dólares. Finalmente, logró más del triple de la cifra esperada.

Hasta el momento, el instrumento batió el récord como la venta más millonaria de objetos usados por John Lennon. En el 2015, la misma casa de subasta pudo vender la guitara acústica Gibson J-160E, de 1962, por 2,4 millones de dólares, siendo en ese momento "la guitarra Beatle más importante en haber llegado a una subasta".

Por su parte, Darren Julien, cofundador y director ejecutivo de Julien’s Auctions, calificó el hallazgo de la guitarra Framus como "el mayor descubrimiento de una guitarra de The Beatles desde la Höfner bass guitar de 1961 perdida de Paul McCartney”.

En el 2015, la guitarra Gibson de John Lennon fue subastada por 2,4 millones de dólares. | Fuente: United Artists

¿Dónde encontraron la guitarra perdida de John Lennon?

La casa de subastas Julien's Auctions explicó que la guitarra de John Lennon, que se creía perdida, fue descubierta en el desván de una casa en la campiña inglesa por sus ocupantes durante una mudanza, quienes han decidido ponerla a la venta.

Se cree que durante mediados y finales de los años 60, la famosa Framus estuvo en posesión de Gordon Waller, del dúo británico Peter & Gordon, quien posteriormente la regaló a algún miembro de su equipo.

Los directores y fundadores de la casa de subastas estadounidense, Darren Julien y Martin Nolan, viajaron al Reino Unido para certificar la autenticidad de la histórica guitarra de Help!.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis