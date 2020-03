Winona Ryder salió en defensa de Johnny Depp durante el juicio que sostiene contra su exesposa Amber Heard. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Angela Weiss

Johnny Depp se encuentra en el ojo de la tormenta desde el 2018, luego de que su exesposa Amber Heard publicara un artículo en The Washington Post en el que lo acusaba de haberla maltratado física y psicológicamente.

El actor decidió denunciarla por difamación y, a la fecha, los equipos legales de los implicados se encuentran buscando declaraciones y testimonios que respalden las versiones de cada uno. Entre las personas consultadas para este juicio, llamó la atención de Winona Ryder, expareja de Depp.

Según el portalThe Blast, Ryder habló con el juez para dar testimonio sobre el carácter del intérprete de Jack Sparrow, a quien estuvo unida sentimentalmente entre 1989 y 1994. “No quiero llamar a nadie mentiroso, pero por mi experiencia con Johnny me es imposible creer que las terribles acusaciones sean ciertas. Lo encuentro extremadamente desconcertante, conociéndolo como lo conozco”, señaló.

Johnny Depp y Winona Ryder protagonizaron, en 1990, "El joven manos de tijera", cinta dirigida por Tim Burton. | Fuente: IMDB

SORPRENDIDA ANTE LAS ACUSACIONES

De acuerdo con la actriz de “Stranger Things”, las acusaciones contra su exnovio le resultan de lo más extrañas, pues no se condicen con el Johnny Depp que ella conoció a fines de los ochenta.

“Obviamente no estuve allí durante su matrimonio con Amber, pero, por mi experiencia, que fue tan completamente diferente, me quedé absolutamente sorprendida, confundida y molesta cuando escuché las acusaciones. La idea de que es una persona increíblemente violenta es lo más alejado del Johnny que conocía y amaba. No puedo entender esas acusaciones”, señaló.

Winona Ryder recordó que, a lo largo de los años en que mantuvo una relación con Depp, él nunca se mostró como una persona violenta o agresiva con ella ni con nadie. “Estuvimos juntos como pareja durante cuatro años y lo consideraba mi mejor amigo y tan cercano a mí como mi familia. Entiendo que es muy importante que hable desde mi propia experiencia”, declaró.

Asimismo, la actriz se animó a apuntar las virtudes del actor de “Charlie y la fábrica de chocolates”. “Solo lo conozco, sincera y honestamente, como un muy buen hombre, un tipo increíblemente cariñoso y extremadamente afectuoso que fue muy protector conmigo y con la gente que quiere. Me sentí muy, muy segura con él”, expresó.

En febrero, se filtraron audios en los Amber Heard sería quien agredía físicamente a Johnny Depp mientras estuvieron casados. | Fuente: EFE

AUDIOS COMPROMETEDORES

A inicios de febrero, el diario británico Daily Mail filtró unos audios en los que la intérprete de “Aquaman” confesó que había golpeado a Johnny Depp tras culminar su relación.

“Lamento que no te golpeé en toda la cara con una bofetada adecuada, pero estaba golpeándote, no te estaba dando un puñetazo. Bebé, no te di un puñetazo”, se puede escuchar en el audio.

Dicha grabación fue realizada en el 2015, durante una sesión de las terapias psicológicas a las que la pareja acudía para encontrar una salida a su crisis matrimonial. De acuerdo con el medio, Amber Heard protagonizó más de una rabieta.

“No sé cuál fue el verdadero movimiento de mi mano, pero estás bien, no te lastimé, no te di un puñetazo, estaba golpeándote”, sostuvo la actriz en dicha sesión.