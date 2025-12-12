Justin Bieber regresa al set donde grabó ‘Baby’ y revive uno de los momentos clave de su carrera

Justin Bieber sorprendió a sus seguidores al compartir un video en Instagram en el que vuelve al set donde grabó el icónico videoclip de Baby, tema que lanzó en 2010 y que marcó su despegue mundial. La publicación mostró al cantante recorriendo los espacios de Universal CityWalk y la bolera Lucky Strike Lanes en Los Ángeles, locaciones originales de la producción.

En el reel, Bieber -hoy de 31 años- aparece vestido de forma casual mientras interpreta a capela el famoso coro, acompañado por un amigo que hace beatbox fuera de cámara.

En otro fragmento, se le observa caminando por el lugar junto a varios de sus compañeros, entre ellos Eddie Benjamin, Oranj Goodman, Gabriel Jacoby y Kyle Massey. Uno de ellos incluso raptea la parte de Ludacris, incluida la recordada línea: “Cuando tenía 13 años, tuve mi primer amor”.

“Fui al lugar donde filmé el video de ‘Baby’. Esto pasó”, escribió Justin Bieber en la publicación, que rápidamente generó nostalgia entre sus seguidores.

Baby: un éxito que marcó una generación

El sencillo fue la carta de presentación de My World 2.0, el primer álbum de larga duración de Bieber, y debutó como número uno en la lista Billboard 200. El videoclip, ambientado en un entorno juvenil, fue comparado en 2010 por Ludacris con una versión moderna de The Way You Make Me Feel de Michael Jackson. Bieber explicó en su momento que la canción relataba la historia de un joven intentando reconquistar a un amor que se resiste.

Recuerdos detrás del clásico

Ludacris, que colaboró en el tema, confesó que para escribir su verso tuvo que volver mentalmente a su adolescencia y recordar experiencias amorosas que pudieran conectar con el público joven. El rapero predijo entonces que la canción se convertiría en uno de los mayores éxitos del año, y no se equivocó.

Por su parte, en entrevista con la revista People en febrero de este año, Jasmine Villegas, quien interpretó al interés amoroso de Bieber en el videoclip, recordó recientemente que tenía apenas 16 o 17 años cuando participó en la producción. La artista contó que aceptó el proyecto sin pensarlo dos veces, pues ya conocía al joven Bieber por sus videos virales en YouTube.