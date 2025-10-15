Justin Bieber sorprende al tocar con Fuerza Regida y celebra la música mexicana en Los Ángeles [VIDEO]

El cantante canadiense fue captado disfrutando de la música mexicana y hasta se unió a la banda para tocar el timbal. El grupo le regaló una camiseta de fútbol con el '10' y los colores de la bandera de México.

Durante un encuentro deportivo celebrado en Los Ángeles, California, Justin Bieber volvió a dar de qué hablar al mostrar su cercanía con la música mexicana. Luego de que días atrás se hiciera viral un video donde bailaba al ritmo del mariachi, esta vez el artista fue visto tocando los timbales y cantando junto al grupo Fuerza Regida.

En los clips que circulan en redes sociales se puede ver al intérprete de Peaches disfrutando de la presentación en vivo de la agrupación, reconocida por su estilo de música de banda y corridos tumbados.

En un momento del evento, Bieber se acercó a ellos, tomó unas baquetas y comenzó a tocar los timbales junto a uno de los músicos, desatando la emoción de los asistentes. Posteriormente, el vocalista de Fuerza Regida le extendió el micrófono al cantante, quien improvisó un pequeño sonido al ritmo de la música, provocando risas y aplausos.

Fuerza Regida le regaló una camiseta de fútbol a Justin Bieber

Las reacciones no tardaron en llegar: miles de usuarios aplaudieron la espontaneidad del artista canadiense, mientras otros le recomendaron canciones de banda para su próxima interpretación.

Al finalizar el show, los integrantes de Fuerza Regida le obsequiaron una camiseta personalizada con el número 10 y los colores de la bandera mexicana, gesto que Bieber recibió con una gran sonrisa.

Justin Bieber y su amor por la cultura mexicana

En mayo de este año, Bieber sorprendió a su esposa Hailey con mariachis para celebrar su primer Día de la Madre. En un video compartido por el cantante a través de Instagram, se observa a la modelo estadounidense disfrutando de una comida cuando, de pronto, el grupo musical hace su aparición.

Con guitarras, trompeta y violín en mano, los músicos interpretaron el clásico Cielito lindo, mientras Hailey reaccionaba con alegría al detalle. El video fue acompañado por varias fotos familiares y un mensaje que el cantante dedicó a su pareja: “El mejor Día de las Madres, nena”.