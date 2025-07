"No lo digo para que sientan lástima": Justin Timberlake revela que fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Justin Timberlake, exmiembro de la agupación NSYNC, informó a sus seguidores que fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme, la misma que afectó a otros artistas como Thalía, Justin Bieber, Avril Lavigne, Alec Baldwin, Richard Gere, entre otros.

"He estado lidiando con algunos problemas de salud y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme —y no lo digo para que sientan lástima por mí, sino para arrojar algo de luz sobre lo que estuve enfrentando tras bambalinas", dijo el cantante en su cuenta de Instagram.

"Si has vivido con esta enfermedad o conoces a alguien que la haya tenido, sabes que puede ser implacablemente debilitante, tanto física como mentalmente", agregó.

Comunicado de Justin Timberlake donde revela que fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme.Fuente: Instagram: Justin Timberlake

Justin Timberlake consideró cancelar su gira

Timberlake, de 44 años, compartió la noticia tras concluir con su gira mundial Forget Tomorrow, la cual duró dos años y recibió críticas por presentaciones con poca energía. "Al menos pude entender por qué, estando sobre el escenario, sentía tanto dolor o simplemente un cansancio extremo, como si estuviera enfermo", mencionó.

El exintegrante de NSYNC dijo que dudó sobre si debía continuar con su gira, pero después de meditarlo, finalmente decidió seguir: "La alegría que me da presentarme en vivo supera por mucho el estrés momentáneo que sentía mi cuerpo. Me alegra haber seguido".

Si bien afirmó que no quería hacer pública su condición, decidió hacerlo para evitar especulaciones o malinterpretaciones en el futuro.

"Al principio no quería hablar de esto, porque crecí con la idea de que temas como este deben guardarse para uno mismo, pero estoy intentando ser más transparente con mis luchas, para que no se malinterpreten. Comparto todo esto con la esperanza de que podamos estar más conectados. También quiero hacer mi parte para ayudar a otros que estén pasando por esta enfermedad", acotó.

Antes de concluir, el cantante agradeció a su esposa Jessica Biel y a sus hijos por el apoyo que le brindaron tras el anuncio de su diagnóstico: "A Jess, Silas y Phin… no hay nada más poderoso que su amor incondicional. Ustedes son mi corazón y mi hogar. Ya voy en camino".

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

La enfermedad de Lyme es causada por la bacteria Borrelia burgdorferi, que es transmitida por las garrapatas Ixodes ricinus, las que a su vez la adquieren cuando pican a roedores salvajes o venados infectados. Esta afección es silenciosa, no conoce de fronteras ni discrimina a sus víctimas.

Según la Clínica Cleveland, puede causar síntomas iniciales similares a los de la gripe, como dolores de cabeza, fatiga, fiebre o dolor en las articulaciones. También puede aparecer un sarpullido en forma de diana alrededor de la picadura.

En fases más avanzadas, los síntomas pueden incluir parálisis facial, confusión mental, entumecimiento, inflamación en las articulaciones y daño en los nervios.

