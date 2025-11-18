Karla Bacigalupo revela por qué cree que debería ganar el Miss Universo 2025 y resalta la actitud de las latinas

Karla Bacigalupo mostró su confianza de llevarse la corona del Miss Universo 2025. La representante peruana fue entrevistada por Telemundo y dio su apreciación sobre la participación que vienen teniendo las latinas en los certámenes de belleza.

"Las latinas siempre reinamos porque somos determinadas. Somos mujeres que tenemos mucha pasión por las cosas que hacemos. Sobre todo, siempre reinamos porque tenemos un buen sentido del humor (…) El superpoder de las latinas es siempre estar con buena actitud", declaró Karla a la mencionada cadena internacional.

Luciendo un vestido blanco con adornos plateados y aretes brillantes, la modelo nacional también fue consultada sobre los motivos por los que debería ganar el reinado internacional.

"Porque mi perfil incluye no solo haber trabajado en contexto corporativo por mucho tiempo en ventas, sino también soy productora y actriz", comenzó diciendo Bacigalupo.

En ese sentido, Karla Bacigalupo recalcó su trabajo en labores sociales y la sensibilidad que tiene hacia las personas.

"Entonces, la sensibilidad que me da estar del otro lado, contando historias y teniendo el arte como base, hacer que yo tenga que llevar mi labor social en todos lados. Ya lo estaba haciendo en Perú para que puedan conectar consigo mismo. Esos dos complementos me hacen una buena candidata", aseveró.

Finalmente, mencionó su acercamiento con algunas candidatas que podrían llegar al top 5 del Miss Universo 2025.

"Muchas chicas creo que serán elegidas. Todas son hermosísimas. Podría decirse que he conversado más con las chicas de México, Puerto Rico, Panamá. También latinas con las que he conversado día a día y son personas extraordinarias", concluyó.

Miss Universo 2025: Karla Bacigalupo roba miradas en su desfile en traje de baño

Karla Bacigalupo desfiló en traje de baño robando todas las miradas y mostrando todo su talento y glamur a los miles de fotógrafos y asistentes en el evento.

De acuerdo con videos y fotos publicadas en la cuenta oficial del Miss Universo, se pudo ver a la representante nacional luciendo un conjunto de baño color fucsia resaltando su figura y su aporte escénico.

La modelo y actriz de 33 años también mostró una deslumbrante sonrisa mientras caminaba por la pasarela soltando su cabello y dejando notar una gran seguridad.

“Permiso que Perú sirvió rostro, cuerpo, actitud, pasarela y demás”, se lee en uno de los videos compartidos en TikTok. Por otro lado, Jessica Newton, organizadora oficial del Miss Perú, también decidió compartir la presentación de Karla Bacigalupo en ropa de baño. “Vamos, Perú”, escribió la exreina de belleza.

Es así como la modelo peruana se perfila como una de las favoritas para poder estar entre las mejores de Latinoamérica, además, de ser considerada como una de las modelos que podría eventualmente llegar hasta instancias finales y poder llevarse la corona en la final que se llevará a cabo este viernes 21 de noviembre.