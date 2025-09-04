Últimas Noticias
Ahora es rubia: Kate Middleton deja atrás su cabello castaño y luce radical cambio de look

La princesa de Gales anunció públicamente en marzo de 2024 que se encontraba en tratamiento contra el cáncer. Seis meses después, confirmó que su enfermedad estaba en remisión.
La princesa de Gales anunció públicamente en marzo de 2024 que se encontraba en tratamiento contra el cáncer. Seis meses después, confirmó que su enfermedad estaba en remisión. | Fuente: @KensingtonRoyal
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

La princesa de Gales reapareció en un acto oficial en Londres con una melena rubio caramelo que sorprendió a todos y desató especulaciones sobre si se trata de un tinte o una peluca.

Tras unas vacaciones en Grecia junto al príncipe William, Kate Middleton volvió a la vida pública con una visita a los jardines del Museo de Historia Natural de Londres. Aunque el acto estuvo centrado en promover la educación ambiental con actividades al aire libre para niños, la atención volvió a dirigirse hacia la Princesa de Gales, en especial a su sorprendente cambio de imagen. 

Kate, fiel durante años a su característico cabello castaño con reflejos cálidos, sorprendió ahora con una melena más clara en tonos rubio caramelo. Este detalle no pasó desapercibido y encendió rumores en redes sociales y medios británicos sobre si se trataba de un cambio de color permanente o el uso de una peluca. 

El estilismo elegido para la jornada fue sobrio y elegante: una camisa blanca combinada con una blazer entallada de tweed (tejido de lana), pantalón oscuro recto y mocasines camel. Sin embargo, el debate en torno a su cabello terminó opacando la elección de su vestimenta.

¿Kate Middleton está usando peluca? 

La especulación también se vinculó a su estado de salud, ya que el año pasado Kate anunció que había completado su tratamiento de quimioterapia tras ser diagnosticada de cáncer.

No obstante, hasta el momento no hay pruebas que indiquen que utilice peluca. La princesa ha donado parte de su melena a la organización Little Princess Trust, que fabrica pelucas para niños con cáncer, y en sus apariciones oficiales suele recurrir a redecillas discretas para mantener su peinado impecable.

