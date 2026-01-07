Tony Rosado se lastimó la rodilla y la nariz tras accidente en Arequipa: “Felizmente que no pasó a mayores”

Después del accidente que tuvo Tony Rosado el fin de semana en Arequipa, el cantante de cumbia confesó que está recuperándose tras no tener lesiones graves.

“Me encuentro más tranquilo después del susto fuerte que pasé”, dijo el intérprete de Te Eché al Olvido a Trome. “Mi nariz se lastimó y la rodilla también, pero ya me siento mejor. Fue un susto, pero felizmente que no pasó a mayores”, agregó.

Por otro lado, Rosado mencionó que sus shows continuarán: “Continúo cumpliendo con mis presentaciones porque ya tengo contratos pendientes y tengo que cumplirlos. Estoy a full con mis presentaciones”, mencionó.

¿Qué pasó con Tony Rosado en Arequipa?

Tony Rosado sufrió el último fin de semana un accidente automovilístico cuando se dirigía a un concierto en la ciudad de Camaná. Fue su esposa, Susan Pacheco, quien informó sobre el hecho, pero aclaró que el cantante se encontraba en buen estado de salud, ya que solo presentó heridas leves.

De acuerdo con lo difundido, el auto que transportaba al cantante quedó afectado en la parte frontal. Sin embargo, tras las evaluaciones correspondientes, el artista logró continuar con su agenda artística.

"Tuvo un accidente, pero gracias a Dios solo fueron golpes. Él tiene una fortaleza muy grande y pudo cantar en Camaná. Que Dios siempre me lo bendiga", señaló Pacheco.

En 2014, Tony Rosado ya había protagonizado un accidente similar en Piura, cuando la camioneta en la que viajaba impactó contra la parte trasera de un camión; sin embargo, también salió sin lesiones graves.