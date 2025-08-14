Priscilla Presley es acusada de ejecutar un plan para quedarse con el patrimonio de Elvis tras la muerte de su hija

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Priscilla Presley respondió a las acusaciones de una nueva demanda civil por 50 millones de dólares en su contra. Según People, La querella fue presentada el 11 de agosto en la Corte Superior de California por las exsocias comerciales de la artista, Brigitte Kruse y Kevin Fialko.

En ella se afirma que la actriz, de 80 años, habría ignorado los problemas de salud de su hija, Lisa Marie Presley, como parte de un supuesto plan para recuperar el control del patrimonio y los bienes vinculados a Elvis Presley.

Según las demandantes, en enero de 2023 Priscilla no hizo caso a las señales de deterioro en la salud de Lisa Marie. Días después, la cantante sufrió un paro cardíaco y falleció a los 54 años.

¿Qué señala la demanda contra Priscilla Presley?

La denuncia sostiene que Presley, consciente de que su hija planeaba removerla como única administradora de un seguro de vida, acudió al hospital y "desconectó el soporte vital" antes de que su nieta, Riley Keough, pudiera llegar, a pesar de una supuesta orden expresa de prolongar la vida de Lisa.

La demanda también alega que, con la muerte de Lisa Marie, Priscilla eliminó la amenaza de perder el control del fideicomiso y buscó quedarse con el manejo de Graceland. Posteriormente, habría negociado acuerdos con Keough y otros familiares, incluyendo su hijo, Navarone García, las hijas gemelas de Lisa Marie, Harper y Finley Lockwood, y Michael Lockwood, padre de las menores.

Asimismo, se incluye como demandado a Keya Morgan, quien presuntamente se presentó falsamente como abogado y amigo de Priscilla para interferir en las relaciones con sus exsocias. Las demandantes sostienen que, después de su intervención, Presley cortó la comunicación con ellas y las excluyó del estreno de la película Priscilla en el Festival de Cine de Venecia en noviembre de 2023.

¿Qué dijo Priscilla Presley ante la acusación?

En respuesta, el abogado de Priscilla Presley, Marty Singer, desestimó el caso como "una de las demandas más vergonzosas, ridículas, sensacionalistas y sin mérito" que ha visto en su carrera.

Aseguró que se trata de un intento "malicioso" de manchar la reputación de su clienta. Singer afirmó además que Riley Keough, quien desde agosto de 2023 es la única heredera del fideicomiso de Lisa Marie, respalda totalmente a su abuela.

Esta no es la primera confrontación legal entre las partes. En julio de 2024, Presley demandó a Kruse, Fialko y otros por presunto abuso a personas mayores, robo de un millón de dólares y control indebido de sus finanzas, acusándolos de aislarla y manipularla.

Según People, el equipo legal de Kruse calificó esa demanda como una represalia frente a una acción judicial previa por incumplimiento de contrato.

En la nueva demanda, Kruse y Fialko solicitan una indemnización de al menos 50 millones de dólares y exigen que el caso sea resuelto mediante un juicio con jurado.