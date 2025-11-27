Kevin Spacey enfrentará tres nuevas demandas por agresión sexual en Londres

Kevin Spacey enfrentará tres nuevas demandas civiles por presunta agresión sexual en un tribunal de Londres el próximo año. Según BBC News, tres hombres presentaron acciones legales contra el actor por hechos que habrían ocurrido entre 2000 y 2013.

Durante una audiencia realizada el miércoles en el Tribunal Superior de Londres, se propuso de manera provisional el 12 de octubre de 2026 como fecha para el juicio, aunque aún no se determina si las denuncias serán tratadas en un único proceso o en tres procedimientos separados.

Spacey, absuelto en 2023 de cargos penales de agresión sexual presentados por cuatro hombres en el Reino Unido, rechazó todas las acusaciones. De acuerdo con el citado medio, el actor respondió formalmente a dos de las tres demandas, pero todavía no presenta su defensa en la tercera.

Las demandas contra Kevin Spacey

Uno de los demandantes ya había iniciado un caso civil en 2022, pero quedó suspendido mientras avanzaba el juicio penal. Este hombre, cuya identidad permanece protegida por el tribunal, sostiene que "sufrió daños psiquiátricos y otras pérdidas económicas" derivados de la presunta agresión sexual, la cual afirma ocurrió en agosto de 2008.

Otro demandante, Ruari Cannon, renunció a su derecho al anonimato y asegura que Kevin Spacey lo "manoseó" durante una fiesta en 2013, cuando él participaba en una obra teatral en el Old Vic, lugar donde el actor ejercía como director artístico. Cannon también formó parte de la docuserie Spacey Unmasked.

En 2022, Spacey también enfrentó un proceso civil en Nueva York tras la denuncia del actor Anthony Rapp por presunta agresión sexual, pero un jurado lo declaró no responsable.

Kevin Spacey aclara que no es una persona sin hogar

Paralelamente a estos nuevos procesos legales, Kevin Spacey aclaró una información reciente sobre su situación habitacional. En una entrevista con The Telegraph, había señalado que vive en hoteles o airbnbs. "Literalmente no tengo casa, eso es lo que intento explicar".

El domingo 23 de noviembre, el actor publicó un video en Instagram para referirse al respecto.

"Sería poco sincero permitir que crean que realmente estoy sin hogar en el sentido coloquial", dijo. También explicó que sus palabras habían sido interpretadas fuera de contexto: "Normalmente no me dedico a corregir a los medios. Si lo hiciera, no tendría tiempo para nada más".

Spacey afirmó que su preocupación surgió tras los titulares que lo describieron como una persona sin hogar.

"No a la prensa, sino a los miles de personas que se han comunicado en los últimos días ofreciéndome un lugar para quedarme o simplemente preguntando si estoy bien. Estoy realmente conmovido por su generosidad, punto", explicó.

El actor aclaró que se refería a que pasa gran parte del tiempo entre hoteles y alojamientos temporales debido a compromisos laborales. Mencionó que en los últimos tres años ha trabajado en seis películas, incluida Holiguards, que él mismo dirigió, aunque el proyecto aún no ha sido adquirido por un estudio.