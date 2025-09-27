¡Sorpresa en Milán! Meryl Streep aparece como Miranda Priestly en desfile de moda

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Meryl Streep volvió a caracterizarse como Miranda Priestly de la película El diablo viste a la moda este fin de semana, durante el desfile de Dolce & Gabbana en la Semana de la Moda de Milán. Por si fuera poco, la actriz tuvo un encuentro con Anna Wintour, la hasta hace poco editora de Vogue, quien fue la inspiración para el personaje, la directora de la revista ficticia Runway en la cinta.

Ambas, con sus característicos lentes oscuros, compartieron un abrazo y risas entre bastidores. Un video publicado en Instagram por Vogue muestra a Streep y Wintour saludándose. "Este es mi primer desfile de moda", se le ecucha decir a la actriz.

En las imágenes, Wintour aparece también con Stanley Tucci, coprotagonista de la película que interpretó a Nigel Kipling, y con Simone Ashley, quien participará con Streep y Tucci en El diablo viste a la moda 2.

Meryl Streep as Miranda Priestly and Anna Wintour! pic.twitter.com/5LOagwVeYg — 2000s (@PopCulture2000s) September 27, 2025

Primer plano de los atuendos de los invitados de honor

Durante el desfile de la colección primavera 2026, Streep, Tucci y Ashley se sentaron juntos en primera fila, vestidos completamente con Dolce & Gabbana.

Streep lució un trench de vinilo de la colección SS25, combinado con camisa con estampado de animales, pantalones ajustados, cinturón, clutch de leopardo y zapatos verdes.

Tucci llevaba un traje de lana con un solo botón, camisa negra y foulard de chiffon con estampado de leopardo.

Ashley optó por un corsé de tul con detalles de satén, falda de malla con cristales, culottes estilo corsé con el logo DG, zapatos de charol y bolso de cuero negro MySicily.

Durante todo el desfile, los tres mantuvieron la actitud seria y elegante de sus personajes expertos en moda.

Meryl Streep as Miranda Priestly sitting front row at the Dolce & Gabbana show is iconic pic.twitter.com/nouGd39JFM — 2000s (@PopCulture2000s) September 27, 2025

¿Cuándo se estrena El diablo viste a la moda 2?

El diablo viste a la moda 2 será una secuela de la película original. Además de Meryl Streep, Stanley Tucci y Simone Ashley, el elenco contará con el regreso de Anne Hathaway como Andy Sachs, Emily Blunt como Emily Charlton, Tibor Feldman como Irv Ravitz y Tracie Thoms como Lily.

Se suman al reparto Kennith Bragah como el esposo de Priestly, y los recién llegados Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak y Pauline Chalamet.

David Frankel y Aline Brosh McKenna regresan como director y guionista, respectivamente. La película se estrenará en mayo de 2026, casi veinte años después del lanzamiento de la original.