Jennifer Aniston hace oficial su relación con coach Jim Curtis: "Feliz cumpleaños, mi amor"

Jennifer Aniston hizo oficial su nuevo romance. La actriz que interpretó a Rachel Green de la icónica serie televisiva Friends publicó la primera fotografía al lado de su pareja: el autor y coach de vida, Jim Curtis. Esto, luego de ser vista meses atrás junto con Curtis disfrutando de unas vacaciones en Mallorca, España.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram, que la actriz de 56 años compartió una foto —en blanco y negro— abrazando por detrás a Jim Curtis. Ambos aparecen muy sonrientes en la imagen que tuvo un emotivo mensaje por el onomástico del entrenador motivacional. "Feliz cumpleaños, mi amor. Te valoro", escribió Aniston agregando un emoji de corazón.

Es así como la fotografía, difundida el último domingo 2 de noviembre y donde Jennifer etiquetó a su novio, ya cuenta con más de un millón de 'Me gusta' y miles de comentarios felicitando a la protagonista de The Morning Show y Una esposa de mentira.

Entre las celebridades que reaccionaron a la publicación de la también directora estadounidense están: Leslie Mann, Miranda Kerr y Jenna Dewan. La comediante Amy Schumer comentó: "Hermosa pareja. Ángeles amables que sanan". De igual manera, diversos seguidores expresaron sus mejores deseos a Aniston por esta nueva etapa amorosa en su vida.

Según reportó CNN, la vida privada de Jennifer Aniston siempre estuvo en el "escrutinio público" desde que se volvió una celebridad en la década de los 90 con Friends. Su relación más mediática fue con Brad Pitt de quien se divorció el 2005. Diez años después, se casó con el también actor Justin Theroux, de quien se separó el 2018, siendo esta su última relación pública.