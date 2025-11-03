Últimas Noticias
Jennifer Aniston hace oficial su relación con coach Jim Curtis: "Feliz cumpleaños, mi amor"

Jennifer Aniston confirmó su romance con Jim Curtis en un tierno mensaje en redes sociales.
Jennifer Aniston confirmó su romance con Jim Curtis en un tierno mensaje en redes sociales. | Fuente: Instagram (jenniferaniston)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Con un tierno mensaje, la actriz de 'Friends' publicó la primera foto junto a su pareja. Jennifer Aniston marca su primera relación pública desde su separación de Justin Theroux el 2018.

Jennifer Aniston hizo oficial su nuevo romance. La actriz que interpretó a Rachel Green de la icónica serie televisiva Friends publicó la primera fotografía al lado de su pareja: el autor y coach de vida, Jim Curtis. Esto, luego de ser vista meses atrás junto con Curtis disfrutando de unas vacaciones en Mallorca, España.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram, que la actriz de 56 años compartió una foto —en blanco y negro— abrazando por detrás a Jim Curtis. Ambos aparecen muy sonrientes en la imagen que tuvo un emotivo mensaje por el onomástico del entrenador motivacional. "Feliz cumpleaños, mi amor. Te valoro", escribió Aniston agregando un emoji de corazón.

Es así como la fotografía, difundida el último domingo 2 de noviembre y donde Jennifer etiquetó a su novio, ya cuenta con más de un millón de 'Me gusta' y miles de comentarios felicitando a la protagonista de The Morning Show y Una esposa de mentira.

Entre las celebridades que reaccionaron a la publicación de la también directora estadounidense están: Leslie Mann, Miranda Kerr y Jenna Dewan. La comediante Amy Schumer comentó: "Hermosa pareja. Ángeles amables que sanan". De igual manera, diversos seguidores expresaron sus mejores deseos a Aniston por esta nueva etapa amorosa en su vida.

Según reportó CNN, la vida privada de Jennifer Aniston siempre estuvo en el "escrutinio público" desde que se volvió una celebridad en la década de los 90 con Friends. Su relación más mediática fue con Brad Pitt de quien se divorció el 2005. Diez años después, se casó con el también actor Justin Theroux, de quien se separó el 2018, siendo esta su última relación pública.

Jennifer Aniston en su conocido papel de Rachel Green en la serie Friends.
Jennifer Aniston en su conocido papel de Rachel Green en la serie Friends. | Fuente: Warner Bros

¿Quién es Jim Curtis, la pareja de Jennifer Aniston?

Jim Curtis es un coach motivacional que se ha ganado gran popularidad en Instagram donde tiene más de 678 mil seguidores. En dicha red social, de acuerdo con CNN, el autor usa "afirmaciones, ejercicios de escritura y lenguaje intencional como herramientas para cambiar su mentalidad".

Por otro lado, Curtis se describe a sí mismo como "conferenciante, hipnocoach y educador" y donde, afirma, que su misión es "cambiar la salud y el bienestar del mundo".

En su página oficial, Jim Curtis cuenta que una enfermedad espinal detectada a los 22 años le permitió cambiar su perspectiva de vida y que decidió dejar sus labores como ejecutivo para poder tener una rutina más saludable.

"No solo transformé mi salud, mi ansiedad y mis relaciones, sino que también he ayudado a miles de personas a liberarse de su pasado y de sus patrones para crear una realidad completamente nueva, llena de conexión, abundancia y amor", explica.

El coach Jim Curtis celebró su cumpleaños el último domingo 2 de noviembre.
El coach Jim Curtis celebró su cumpleaños el último domingo 2 de noviembre. | Fuente: Facebook (Jim Curtis)

Jennifer Aniston y Jim Curtis avivaron romance en los últimos meses

Según informó la revista Hola!, Jennifer Aniston y Jim Curtis iniciaron su interacción por medio de reacciones en distintas publicaciones en Instagram ya que la actriz de Friends mostraba gran interés en el contenido publicado por Curtis.

En ese sentido, amigos cercanos a la pareja señalaron al portal Daily Mail que ambos tienen "la misma inteligencia emocional", lo que hizo que conectaran con gran facilidad.

En julio de este año, Jen y Jim fueron captados por varios paparazis en un yate en Mallorca. En las imágenes, los dos se ven relajados mientras el coach le da masajes en los hombros a la actriz. En dichas vacaciones, ellos también estuvieron acompañados del actor Jason Bateman, junto a su esposa, Amanda Anka.

En setiembre último, la propia Jennifer Aniston compartió una foto, en sus historias en Instagram, de la espalda de Jim Curtis frente al mar lo que avivó los rumores de un romance entre ambos, algo que finalmente confirmó la actriz.

