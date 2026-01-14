"Nos casamos": Lali Espósito anuncia su compromiso con Pedro Rosemblat y lo celebra con románticas fotos

La cantante y actriz argentina confirmó que se casará con el periodista tras compartir una serie de imágenes que revelan su anillo de compromiso.

Aunque el año recién comienza, Lali Espósito ya dio una de las noticias más comentadas de 2026. Este miércoles, la cantante y actriz anunció su compromiso con el periodista Pedro Rosemblat a través de una publicación en redes sociales que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

Aunque los rumores sobre su romance comenzaron a circular a finales de 2023, la pareja oficializó su relación en febrero de 2024, cuando compartieron una serie de imágenes juntos en sus redes.

“Nos casamos”, escribió Lali este miércoles en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con siete fotografías en las que deja ver un moderno anillo de compromiso en su mano derecha. La publicación generó miles de reacciones en cuestión de minutos y fue celebrada por colegas y fanáticos.

El anillo de compromiso de Lali Espósito

El anillo se aleja de los diseños tradicionales: es una pieza abierta, que no cierra completamente el círculo sobre el dedo, adornada con dos piedras brillantes, una redonda y otra cuadrada, que parecen flotar enfrentadas. Una elección contemporánea que refleja el estilo personal de la artista.

En otra de las imágenes, Lali aparece junto a su pareja —y ahora prometido— Pedro Rosemblat, brindando con copas en mano. Otras postales los muestran celebrando en la playa, en un ambiente íntimo y relajado, mientras la cantante luce su nueva joya visiblemente emocionada.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Las señales del compromiso ya habían despertado sospechas días atrás. En su publicación anterior, del lunes 5 de enero, la pareja se dejaba ver disfrutando de la playa, mientras Lali evitaba mostrar con claridad su mano derecha. El mensaje que acompañaba esas imágenes —“Felicidades”— hoy cobra un nuevo significado.

La confirmación del compromiso marca un nuevo capítulo en la vida personal de Lali Espósito, una de las figuras más influyentes del pop argentino actual, y suma una celebración más a un inicio de año cargado de buenas noticias para la artista, quien alcanzó la fama con la telenovela Casi ángeles.

