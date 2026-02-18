Isabel Preysler defiende a Julio Iglesias tras denuncias de abuso sexual: "Es incapaz de cometer cosas tan horribles"

La socialité rompió su silencio en una entrevista y aseguró que las acusaciones contra el cantante son "una infamia", luego de que la Fiscalía española archivara el caso por falta de competencia.

El pasado 13 de enero se hicieron públicas las denuncias de dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias por presuntos episodios de acoso y agresión sexual que habrían ocurrido en 2021. Una semana después, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó el caso al concluir que los tribunales españoles no tienen competencia para investigar los hechos, ya que, según las denunciantes, habrían ocurrido en República Dominicana y Bahamas.

Aunque ha pasado más de un mes, la polémica continúa. Por eso, Isabel Preysler decidió pronunciarse en una entrevista con la revista Hola! durante las celebraciones por su cumpleaños 76. Cuando le preguntaron cuál sería el mejor regalo este año, respondió: “El que más ilusión me haría, sin ninguna duda, sería que se aclare cuanto antes la verdadera intención que hay detrás de las acusaciones contra Julio”.

Isabel Preysler rompe su silencio sobre Julio Iglesias

Preysler, quien estuvo casada con Iglesias y es madre de sus tres primeros hijos, fue más contundente: “Me duele enormemente que tanto él como sus hijos estén sufriendo por una infamia que provoca daños irreparables en su reputación y, espero que no, en su salud”.

Y añadió en defensa del cantante: “Siempre he defendido a la mujer por encima de todo, pero en esta ocasión tengo que decir que conozco muy bien a Julio y es totalmente incapaz de cometer cosas tan horribles como las que le están acusando”.

¿Se volvería a casar con Julio Iglesias?

Las declaraciones llegan meses después de la publicación de sus memorias, Mi verdadera historia (octubre de 2025), donde reflexiona sobre su relación con el cantante.

“Julio fue mi primer marido. A su lado viví momentos muy felices e inolvidables y salí, para siempre, de la adolescencia y la inmadurez. Ese amor, con el paso de los años, se ha ido transformando en admiración y cariño mutuo y nuestros tres hijos nos han mantenido, y nos mantendrán, unidos”, escribió.

En una entrevista anterior con Hola!, incluso sorprendió al admitir: "Sí, me volvería a casar con Julio, pero no lo haría como lo hicimos entonces. Él siempre hablaba de casarnos en el futuro, pero todo se precipitó. Éramos muy jóvenes y no estábamos preparados".

¿Por qué archivaron el caso contra Julio Iglesias?

La Fiscalía española emitió un decreto en el que concluye que no se cumplen los requisitos legales para que la Justicia española investigue la denuncia presentada por dos exempleadas contra Julio Iglesias.

Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que España pueda asumir competencia deben cumplirse ciertas condiciones, como que el denunciado sea ciudadano español, que no exista un proceso abierto en el país donde ocurrieron los hechos y que haya una conexión material con España (por ejemplo, que las víctimas sean españolas o residentes).

En este caso, el Ministerio Público determinó que las víctimas son extranjeras, no residen en España, "los hechos se atribuyen a países plenamente competentes", y los denunciados -Julio Iglesias y otras dos personas- no residen en España y además tienen nacionalidades distintas (español, colombiana y brasileña).

