'La Casa de los Famosos 6': Con Fabio Agostini y Lupita Jones, ¿quiénes son los 21 participantes del reality show de Telemundo?

La nueva temporada del popular reality de convivencia reúne a figuras de distintos ámbitos —entre influencers, actores y exchicos reality— que competirán bajo la mirada del público por el gran premio .

La sexta temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo inició oficialmente el 17 de febrero de 2026 con una gala en vivo donde se presentó al elenco completo de participantes que competirán por el gran premio de 200 000 dólares y convivencia bajo vigilancia continua.

La nueva edición del reality reúne a 21 celebridades de diferentes ámbitos del entretenimiento, redes sociales y espectáculos, quienes convivirán, competirán y buscarán destacarse en uno de los formatos más populares de la televisión en español.

¿Quiénes son los participantes confirmados de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo?

1. Caeli

Caeli Santa Olalla es una creadora de contenido, actriz e influencer con millones de seguidores. Su presencia en redes y experiencia en realities la convierte en una de las figuras más vistas del elenco.

2. Sergio Mayer

Actor y productor con amplia trayectoria en el espectáculo, Sergio Mayer regresa a la pantalla con participación en el formato de convivencia más seguido del momento.

3. Stefano Piccioni

Modelo brasileño y atleta fitness, Piccioni ha participado en diversos programas televisivos y ahora enfrenta el reto de convivir y competir en La Casa de los Famosos.

4. Vanessa Arias

Actriz y conductora con experiencia en novelas y entretenimiento, Arias se incorpora al juego con el objetivo de destacar tanto en pruebas como en dinámicas sociales.

5. Yoridan Martínez

Reconocido por su paso en Exatlón Estados Unidos, el cubano Yoridan Martínez aporta su espíritu competitivo y físico al reality de Telemundo.

6. Zoe Bayona

Creadora de contenido española aportará dinamismo y su estilo único para enfrentar los desafíos del programa.

7. Kunno

El popular influencer mexicano Kunno se presenta como una de las personalidades con gran influencia en redes sociales y expectativa entre los seguidores del reality.

8. Laura Zapata

La actriz mexicana, conocida por sus icónicos papeles en telenovelas, se incorpora al elenco con una actitud competitiva y fuerte personalidad.

9. Kenny Rodríguez

Personalidad dominicano-estadounidense vista en Love Island USA, agrega variedad al elenco con su estilo y carisma.

10. Laura González “Laura G”

Actriz y figura mediática, Laura González competirá junto al resto de los participantes en la búsqueda del título de La Casa de los Famosos 6.

11. Horacio Pancheri

Actor con amplia trayectoria en telenovelas, Pancheri es uno de los participantes que ha generado expectativa entre los seguidores.

12. Kenzo Nudo

Con experiencia en medios, Nudo es uno de los participantes que aportará estilo y estrategia al juego.

13. Fabio Agostini

El modelo y estrella de realities internacionales se integra al programa, generando expectativas sobre su estrategia en la casa.

14. Eduardo Antonio “El Divo”

El cantante y figura del entretenimiento se suma al elenco con experiencia artística que podría influir en pruebas y convivencia.

15. Curvy Zelma

Figura mediática conocida por su personalidad vibrante y presencia en redes, considerada uno de los nombres más recordados por el público.

16. Josh Martínez

Con experiencia en televisión, Josh se une al elenco con la intención de destacarse en las competencias y dinámicas internas.

17. Julia Argüelles

Actriz mexicana con trayectoria reciente en televisión, cuya participación se espera impacte dentro de la dinámica del reality.

18. Jailyne Ojeda

Modelo e influencer mexicoestadounidense, Jailyne Ojeda llega al reality con una base sólida de seguidores y presencia mediática.

19. Celinee Santos

Actriz y modelo dominicana, Santos se suma al elenco con la intención de dejar huella en esta nueva temporada.

20. Oriana Marzoli

Personalidad conocida por su presencia en realities, Marzoli incorpora dinamismo y experiencia en convivencia televisiva.

21. Lupita Jones

María Guadalupe Jones Garay, o popularmente conocida como Lupita Jones, es actriz, modelo, empresaria mexicana y nació 6 de septiembre de 1968 en Mexicali, Baja California. A la edad de 24 años, fue coronada como la primera mexicana en ganar el Miss Universo en la 40.ª edición del certamen de belleza realizado en el Aladdin Theatre for the Performing Arts en Las Vegas, Estados Unidos.