Murió a los 74 años Tom Noonan, reconocido actor de 'RoboCop 2' y 'The Monster Squad'

Tom Noonan, actor y director estadounidense que formó parte de la franquicia RoboCop, falleció el pasado 14 de febrero a los 74 años. La noticia fue confirmada por la actriz Karen Sillas, amiga y colaboradora de muchos años, y por el director Fred Dekker, quien lo dirigió en The Monster Squad.



"Trabajar con él fue un punto de inflexión en mi vida como actriz. Qué privilegio —y qué locura de diversión— fue poder llamarlo mi amigo hasta el final", dijo Sillas en sus redes sociales.

Nacido en Brooklyn, Nueva York, Noonan inició su carrera artística a finales de los años setenta con pequeños papeles en cine y teatro, incluida una aparición en Heaven's Gate; sin embargo su primer gran papel llegó con Manhunter, donde interpretó a Francis Dollarhyde, el antagonista y asesino en serie conocido como 'The Tooth Fairy' (El Hada de los Dientes).

Tom Nooman en la saga RoboCop

Con frecuencia, Tom Noonan era descrito por la crítica como el "villano perfecto". De hecho, uno de sus papeles más recordados fue en RoboCop 2, donde interpretó a Caín, líder de una banda criminal conocida como el 'Culto Nuclear', responsable de distribuir una potente y adictiva droga sintética llamada 'Nuke' en un Detroit ficticio.



También participó en producciones del género como The Monster Squad, donde interpretó al monstruo de Frankenstein, y en Last Action Hero, en la que encarnó al asesino conocido como The Ripper.

Asimismo, participó en películas como Heat, The House of the Devil y 12 Monkeys. En televisión, también tuvo apariciones en series como The X-Files y CSI.

Dramaturgo y director

Además de actuar, Tom Nooman fue dramaturgo y realizador; escribió y dirigió What Happened Was…, obra presentada primero en el circuito off-Broadway a inicios de los años noventa y luego adaptada al cine independiente, donde recibió elogios de la crítica.