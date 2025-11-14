Alejandro Sanz gana 'Grabación del Año' en los Latin Grammy 2025 y bromea con Bad Bunny: "Te lo robé"

Alejandro Sanz fue la gran sorpresa en los Latin Grammy 2025 al consagrarse con dos premios: primero en la categoría Grabación del Año con su canción 'Palmeras en el jardín' y luego en la categoría Mejor Álbum Pop Contemporáneo con su álbum '¿Y Ahora Qué?'.

En efecto, el cantautor español brilló en la 26 edición de los Latin Grammy realizado en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Estados Unidos.

Fueron Mon Laferte y Enrique Bunbury, quienes anunciaron a Alejandro Sanz como ganador de la categoría Grabación del Año causando el aplauso —y gritos— del público ovacionando al intérprete de baladas románticas como Amiga Mía y Corazón Partío.

Tras subir al escenario, Alejandro Sanz cogió el gramófono y agradeció a su equipo de producción y a todos sus seguidores.

“Primero, quiero agradecer a todo el equipo con los que he trabajado. Unos pedazos de artistas que hicieron posible que vuelva a creer en la música y después de mucho tiempo de perder la ilusión por la música”, expresó.

Es así como Alejandro Sanz destacó su regreso a la música romántica demostrando que buscará continuar más vigente que nunca.

“La música ha sido mi vida, así que después de tantos años me he vuelto a enamorar de la misma y aquí estoy recibiendo esto con todo el amor del mundo. Muchas gracias a todos”, sostuvo.