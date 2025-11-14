Últimas Noticias
Alejandro Sanz gana 'Grabación del Año' en los Latin Grammy 2025 y bromea con Bad Bunny: "Te lo robé"

Alejandro Sanz se dirigió a Bad Bunny tras ganar 'Grabación del Año' en los Latin Grammy 2025.
Alejandro Sanz se dirigió a Bad Bunny tras ganar 'Grabación del Año' en los Latin Grammy 2025. | Fuente: Instagram (alejandrosanz)
por Harold Quispe

"La música ha sido mi vida", dijo Alejandro Sanz al ganar el Latin Grammy por su canción 'Palmeras en el jardín'. Además, de ganar la categoría Mejor Álbum Pop Contemporáneo.

Alejandro Sanz fue la gran sorpresa en los Latin Grammy 2025 al consagrarse con dos premios: primero en la categoría Grabación del Año con su canción 'Palmeras en el jardín' y luego en la categoría Mejor Álbum Pop Contemporáneo con su álbum '¿Y Ahora Qué?'.

En efecto, el cantautor español brilló en la 26 edición de los Latin Grammy realizado en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Estados Unidos.

Fueron Mon Laferte y Enrique Bunbury, quienes anunciaron a Alejandro Sanz como ganador de la categoría Grabación del Año causando el aplauso —y gritos— del público ovacionando al intérprete de baladas románticas como Amiga Mía y Corazón Partío.

Tras subir al escenario, Alejandro Sanz cogió el gramófono y agradeció a su equipo de producción y a todos sus seguidores.

“Primero, quiero agradecer a todo el equipo con los que he trabajado. Unos pedazos de artistas que hicieron posible que vuelva a creer en la música y después de mucho tiempo de perder la ilusión por la música”, expresó.

Es así como Alejandro Sanz destacó su regreso a la música romántica demostrando que buscará continuar más vigente que nunca.

“La música ha sido mi vida, así que después de tantos años me he vuelto a enamorar de la misma y aquí estoy recibiendo esto con todo el amor del mundo. Muchas gracias a todos”, sostuvo.

Alejandro Sanz ganó la categoría Mejor Álbum Pop Contemporáneo y la Grabación del Año en los Latin Grammy 2025.
Alejandro Sanz ganó la categoría Mejor Álbum Pop Contemporáneo y la Grabación del Año en los Latin Grammy 2025. | Fuente: EFE

Alejandro Sanz y la curiosa broma que le hizo a Bad Bunny

Alejandro Sanz también se dio tiempo para bromear luego de conseguir el premio a Grabación del Año en los Latin Grammy 2025.

Una vez recibido el premio, el cantautor decidió bromear con Bad Bunny quien también competía en la categoría con su éxito Debí tirar más fotos. “Benito, te lo he robado, perdóname”, comentó Sanz causando las risas de todos.

Asimismo, el compositor de 56 años destacó el cariño de sus fanáticos en todos los países donde va para cantar su música.

“Agradecer a los fans y a los que hacen posible que podamos reunirnos todos los años para celebrar la música y también a nuestra cultura hispana que es nuestra y que está más fuerte que nunca y no se va ningún sitio. Así que muchísimas gracias”, concluyó.

Alejandro Sanz compartió fotos de sus mejores momentos en los Latin Grammy 2025

Este viernes, el propio Alejandro Sanz decidió compartir fotos de los mejores momentos compartidos en la ceremonia de los Latin Grammy 2025.

“Estos dos Latin Grammy que me llevo a casa son como esos abrazos que solo la música sabe dar. Gracias a la Academia, a mis compañeros, a mi equipo y a todas las personas que creen, escuchan, crean, sienten y hacen posible que la música latina llegue tan lejos”, escribió el intérprete en su post.

Es así como Sanz pudo conseguir uno de los premios más esperados en los Latin Grammy dejando atrás a otros artistas como: Bad Bunny, Jorge Drexler, Conociendo Rusia, Zoe Gotusso, Karol G y Natalia Lafourcade.

