Lupita Nyong'o confirmó su romance con el actor Joshua Jackson

Ya no ocultan su amor. La actriz Lupita Nyong’o y Joshua Jackson hicieron oficial su relación después de lucirse caminando de la mano por California. La pareja, que ya había sido captada en el concierto de Janelle Monáe hace unos meses, decidieron confirmar su romance esta semana.

Cabe resaltar que, en octubre de este año, se hizo oficial el divorcio del actor con Jodie Turner-Smith, con quien estuvo casado durante cuatro años y con quien tiene una hija. Por esa fecha, la protagonista de Black Panther también finalizó su unión con Selema Masekela. En ese entonces, reveló que su ruptura no fue de la mejor manera.

“En este momento, es necesario que comparta una verdad personal y me desvincule públicamente de alguien en quien ya no puedo confiar. Me encuentro en una temporada de angustia debido a un amor repentino y devastadoramente extinguido por el engaño. Me siento tentada a correr hacia las sombras y esconderme, sólo para regresar a la luz cuando haya recuperado las fuerzas suficientes para decir: 'Como sea, mi vida es mejor así'”, mencionó Lupita Nyong'o.

Por otro lado, Jodie Turner-Smith aseguró que su relación con Joshua Jackson se volvió dañino y la hacía infeliz. “No separamos por diferencias irreconciliables. Ya he tenido suficiente. Estamos en momentos de la vida muy diferentes”, dijo a People

¿Quién es Joshua Jackson?

Joshua Jackson es un actor canadiense con una carrera que ha abarcado tanto la pantalla grande como la televisión. Es conocido por su papel en Dawson’s Creek, una serie que se convirtió en un fenómeno juvenil en los años noventa. También ha participado en producciones cinematográficas, incluyendo Juegos Sexuales, que se ha convertido en un clásico del género.

Después continuó su carrera participando en proyectos como la serie de ciencia ficción Fringe. Su versatilidad actoral se destacó en la serie When They See Us de Netflix en 2019, dirigida por Ava DuVernay. En el ámbito personal, Joshua Jackson ha tenido relaciones públicas, incluyendo una de 10 años con la actriz Diane Kruger. Más recientemente, estuvo casado con Jodie Turner-Smith, con quien comparte una hija de 3 años llamada Janie.

Lupita Nyong’o publicó libro infantil contra el racismo

Llamado Sulwe, cuenta la historia de una niña keniana que combate la discriminación en su comunidad. La actriz dio a conocer esta información a través de sus redes sociales. “Me complace informar que he escrito un libro infantil. Se llama Sulwe, una niña de piel oscura que se embarca en una emocionante aventura que la ayuda a ver la belleza de manera diferente”, escribió la actriz.

Sulwe, que significa “Estrella”, cuenta la historia de una niña de cinco años que crece en Kenia. Ella tiene el color de piel más oscuro que el resto de su familia, haciéndola objeto de burla y situaciones incómodas que la llevan a buscar la manera de aclarar su piel.

Lupita Nyong'o sigue afectada por la muerte de Chadwick Boseman

Tras el fallecimiento de Chadwick Boseman, sus familiares, amigos cercanos y compañeros de trabajo quedaron muy consternados por la pérdida de un hombre comprometido con la lucha de afroamericanos por la igualdad.

Una de las más afectadas fue Lupita Nyong'o, actriz que dio vida a la guerrera Nakia y también interés romántico del protagonista T’Challa. En una conversación con Ellen DeGeneres para su programa, la entrevistadora le consultó qué es lo que más extrañaba del fallecido actor. "Aún es muy duro para mí asimilar su fallecimiento. [Lo que voy a extrañar más] es su liderazgo, él lideró la película con compasión y solo su presencia. Cuando Chadwick venía al set, él estaba presente, y llevó todo su ser a la película. Era humilde también. Se extrañará su liderazgo y era mi amigo".