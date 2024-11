Margot Robbie se convirtió en madre: actriz dio a luz a su primer hijo con Tom Ackerley

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Margot Robbie ya es mamá. La reconocida actriz australiana de 34 años dio a luz a su primer hijo con el productor británico Tom Ackerley. De acuerdo con información de People y The Mail on Sunday, la también productora se convirtió en madre dando la bienvenida a un niño con su pareja Ackerley, con quien lleva casada ocho años.

“La actriz dio a luz a su primer bebé, un niño, con su esposo Tom Ackerley dijo una fuente a People. Aún no se han revelado detalles sobre el hijo de Robbie y Ackerley, incluido su nombre y fecha de nacimiento”, reportó la mencionada revista especializada en celebridades.

Por otro lado, The Mail on Sunday informó que Margot Robbie “se puso en parto hace dos semanas, poco antes de la fecha prevista”. “Los amigos y familiares de la pareja han guardado silencio sobre la noticia del bebé, un niño nacido el 17 de octubre, para proteger su privacidad”, informó el periódico británico.

Asimismo, el medio también pudo captar a Tom Ackerley abasteciéndose de suministros para bebés cerca a la casa de ambos en Venice Beach. “El productor recoge una caja de pañales ecológicos de Coterie, junto con una caja de puros y una botella de vino, quizás para brindar por la llegada del bebé”, sostiene.

Margot Robbie y Tom Ackerley se casaron el 2016 tras conocerse en la película Suite francesa. | Fuente: EFE

Margot Robbie y Tom Ackerley se prepararon para la llegada de su bebé

Fue en julio de este año que Margot Robbie hizo su primera aparición en público tras conocerse de su embarazo. La actriz de El lobo de Wall Street y Babylon asistió a Wimbledon con su esposo luciendo un elegante vestido de lunares blanco y negros haciendo notar su vientre de madre.

El último 9 de setiembre, Robbie volvió a aparecer en público en la alfombra roja de la película My Old Ass, donde se desenvuelve como productora. Por otro lado, el 13 de octubre, ella y Tom Ackerley fueron fotografiados saliendo de un estudio de edición de Los Ángeles. La actriz captó la atención de los paparazis, quienes se dieron cuenta de su pronunciado vientre.

Según mencionó People, Margot Robbie permaneció dentro de su casa en Venice Beach con el fin de prepararse “para la llegada de su bebé” disfrutando de un tiempo libre y alejada de las cámaras y las filmaciones. El propio medio también contó que tanto ella como su esposo “han querido ser padres durante mucho tiempo y están muy felices”.

Margot Robbie ganó gran popularidad tras interpretar a Barbie en la taquillera película de Mattel. | Fuente: Warner Bros

¿Cómo iniciaron su relación Margot Robbie y Tom Ackerley?

Margot Robbie y Tom Ackerley se conocieron en el 2013 durante las grabaciones de la película Suite francesa. Ackerley era asistente de dirección mientras que la actriz interpretaba al personaje de Celine Joseph en el largometraje.

Tras salir por varias semanas, decidieron casarse el 2016 durante una ceremonia privada en Byron Bay, Australia. "Los dos nunca anunciaron su compromiso antes del gran día", refirió People.

Cabe mencionar que ambos son coproductores de diversos proyectos a través de su compañía LuckyChap Entertainment. "Pasamos las 24 horas del día juntos (…) Es una cosa fluida. No tenemos que activar ni desactivar nada. Todo se ha convertido en una sola cosa", declaró Tom Ackerley a The Sunday Times en junio de este año.

"Yo era la chica soltera por excelencia. La idea de tener una relación me daba ganas de vomitar (…) Y entonces esto me atrapó. Fuimos amigos durante mucho tiempo. Siempre estuve enamorada de él, pero pensé: 'Oh, él nunca me amará de vuelta. No lo hagas raro, Margot' (…) Y entonces sucedió y pensé: 'por supuesto que estamos juntos'. Esto tiene mucho sentido", declaró Robbie a la revista Vogue.

