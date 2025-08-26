¿Qué se sabe del estado de salud de María Antonieta de las Nieves, la actriz de 'La Chilindrina'?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

María Antonieta de las Nieves, la icónica actriz del personaje de La Chilindrina, viene siendo tendencia luego de que el portal TV Notas citara una fuente cercana a la artista de 78 años asegurando que fue hospitalizada de emergencia al presentar complicaciones en su salud la semana pasada.

De acuerdo con la información, replicada este martes por medios mexicanos como El Universal, Univisión, El Heraldo y TV Azteca, una amiga cercana de María Antonieta afirmó que la actriz fue internada tras presentar "síntomas de deterioro neurológico".

"El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ya había presentado algo así, solo que en esta ocasión fue un poco más fuerte", expresó la fuente.

Del mismo modo, luego de algunas evaluaciones, los médicos determinaron que la recordada estrella de El chavo del ocho estaba "baja de sodio" lo que provocó consecuencias en su sistema neurológico. "Últimamente, ella ha tenido mucha carga de trabajo y se ha puesto nerviosa. La mujer nunca para", señaló la fuente.

Por otro lado, el portal TV Notas buscó también la declaración de Verónica Fernández, hija adoptiva de María Antonieta de las Nieves, quien mencionó que su madre ya estaba en casa. "A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien (…) Aquí está, en la casa. Ella está bien", acotó.

La Chilindrina en silla de ruedas y con dificultades para hablar

María Antonieta de las Nieves generó preocupación, desde julio pasado, luego de que el programa Ventaneando difundiera imágenes de la actriz en silla de ruedas dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

"La escena causó alarma, pero también confusión, ya que en muchos aeropuertos se ofrece este tipo de servicio a personas de la tercera edad sin que eso signifique un diagnóstico médico preocupante", sostuvo TV Notas.

Por otro lado, el portal recalcó la última entrevista que dio la actriz de El chapulín colorado al programa Esta Noche, de Ernesto Pimentel, el último sábado 26 de julio.

En aquella ocasión, se precisa, la actriz presentó "serias dificultades para hablar" en la entrevista dada a la Chola Chabuca junto a Paola Montes de Oca, la actriz que la interpreta en la serie biográfica Chespirito: sin querer queriendo.

Este hecho no pasó desapercibido por la amiga de la actriz, quien señaló al citado medio: "Durante la charla en Perú, a ella le costó muchísimo trabajo hablar de manera fluida. También tenía dificultades para tragar y pasar saliva. Además, la veo mucho más flaquita y ojerosa. Sin duda alguna, son síntomas del deterioro neurológico que padece".

María Antonieta de las Nieves interpretó a La Chilindrina en la icónica serie El chavo del ocho. | Fuente: Televisa

Édgar Vivar y María Antonieta tuvieron emotivo reencuentro en Lima

Después de varios años sin verse, María Antonieta de las Nieves y Édgar Vivar tuvieron un esperado reencuentro en Lima, en la vivienda del conductor Ernesto Pimentel, conocido por su personaje de la Chola Chabuca.

La tarde del 12 de agosto, los recordados actores de El chavo del ocho protagonizaron un cálido abrazo que quedó registrado en video. Pimentel compartió las imágenes en sus redes sociales, donde ambos artistas conversan y sonríen durante el reencuentro.

Édgar Vivar, conocido por interpretar al ' Señor Barriga' y a 'Ñoño' llegó al lugar y saludó afectuosamente a María Antonieta de las Nieves, quien se encontraba conversando en la sobremesa tras el almuerzo.

"¿Dónde está tu hijo? Me dijeron que está en Lima", se escucha preguntar a Vivar. María Antonieta le responde que se encuentra de visita en Machu Picchu. Después ambos continuaron intercambiando muestras de cariño y preguntándose mutuamente por su estado de salud.

"Hace 25 años María Antonieta me impulsó a juntarme con los hermanos Fuentes Gasca para estar por primera vez en el circo. Hoy, mi querido Édgar Vivar y la entrañable María Antonieta se reencontraron en mi casa, y tuve el privilegio de presentarles a mi hijo Gael", publicó Pimentel en su cuenta de Instagram.