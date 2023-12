Selena Gomez comparte su foto más romántica con Benny Blanco

Selena Gomez y Benny Blanco están viviendo su propia historia de amor en esta temporada navideña. Poco después de confirmar su relación con el famoso productor, la cantante compartió una tierna imagen en Instagram besando a su novio, acompañada de otras instantáneas que capturan sus "mejores momentos de la semana".

La fotografía fue la última en un álbum compartido por Gomez la mañana del 15 de diciembre. En la imagen en blanco y negro, la intérprete de Calm Down reposa de espaldas con una mano, luciendo un anillo con la letra ‘B’ en su dedo anular, mientras Blanco se inclina para darle un beso.

La artista de Lose You to Love Me ha sido vista varias veces en Nueva York en las últimas semanas, compartiendo tiempo con Taylor Swift un día antes de que la superestrella de Anti-Hero celebrara su cumpleaños número 34 el 13 de diciembre. Gomez incluyó una foto con la cumpleañera en su publicación más reciente, donde se les ve sonriendo emocionadas frente a un pastel iluminado con velas.

¿Qué dijo Selena Gomez?

"Nueva York, mis momentos favoritos contigo esta semana", expresó en el post. La estrella de la serie Only Murders in the Building también compartió una foto con un grupo de amigos en la que Benny Blanco la abraza desde atrás. El productor, conocido por colaborar con SZA, Ed Sheeran y, casualmente, con el exnovio famoso de Gomez, Justin Bieber, dejó un solo emoji de piña como comentario en la publicación de su novia.

El post de Gomez surge aproximadamente una semana después de confirmar por primera vez los rumores de su relación con Blanco en una serie de comentarios en Instagram, donde le dijo a un fan que el productor es "absolutamente todo en mi corazón". También compartió fotos con su anillo ‘B’.

Selena Gomez y Benny Blanco comparten su amor en redes.Fuente: Instagram/Selena Gomez

Selena Gomez celebró el cumpleaños de su amiga Taylow Swift por adelantado.Fuente: Instagram/Selena Gomez

¿Cómo confirmó su romance con Benny Blanco?

En una foto compartida a principios de diciembre en redes sociales, Selena Gomez luce un suéter tejido con puntos y recogido en el hombro de Benny Blanco, quien lleva una camisa con estampado de elefantes y cebras. El músico también muestra un brazalete identificable en fotografías anteriores en su cuenta de Instagram.

Selena Gomez ha dejado pistas sobre cómo comenzó su romance con Benny Blanco a través de reacciones y respuestas a publicaciones de fanáticos. "Me ha tratado mejor que cualquier otro ser humano en este planeta", señaló. Además, destacó su felicidad en estos momentos. "Él sigue siendo mejor que nadie con quien haya estado. Hechos", afirmó.

Blanco, quien coprodujo la más reciente canción de Gomez, Single Soon, lanzada en agosto y que debutó en el puesto 19 del Billboard Hot 100, también trabajó con ella en I Can't Get Enough junto a Tainy y J Balvin en 2019.