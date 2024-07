Picadura de abeja deja a Matthew McConaughey con el rostro hinchado y su imagen se vuelve viral

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Matthew McConaughey sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar una foto en la que aparece con el ojo derecho completamente hinchado. La imagen, que rápidamente se hizo viral, iba acompañada del texto "hinchazón de abeja", explicando que la deformación en su rostro fue causada por una picadura del insecto volador.

A pesar de la evidente molestia, el actor mostró una sonrisa en la captura. La publicación alcanzó más de 460 mil 'Me gusta' y superó los 13 mil comentarios hasta el momento. Sin embargo, los detalles del incidente aún no han sido esclarecidos, ya que los representantes de la estrella de Hollywood no han ofrecido comentarios adicionales, según Entertainment Weekly.

Aunque no se ha precisado el lugar exacto donde ocurrió la picadura, se sabe que McConaughey reside en Texas, junto a su esposa Camila Alves y sus tres hijos, Levi, Vida y Livingston.

En una entrevista con Southern Living, el actor habló sobre los beneficios de su mudanza a Texas. "Regresaron los rituales", comentó, refiriéndose a prácticas familiares como ir a la iglesia los domingos, participar en deportes, cenar juntos todas las noches, y compartir historias en la cocina.

La residencia en Texas también le permite asistir con mayor frecuencia a los partidos de fútbol americano de su equipo favorito, los Texas Longhorns. Según Matthew, este pasatiempo le brinda un respiro mientras se prepara para sus próximos proyectos en Hollywood.

Matthew McConaughey obtiene orden de alejamiento contra mujer que le enviaba "cartas desquiciadas"

En octubre pasado, Matthew McConaughey se vio obligado a tomar medidas legales para proteger su seguridad. En medio de su exitosa carrera en el cine y su compromiso con diversas causas sociales, el actor enfrentó una situación estresante debido al acoso de una seguidora.

El ganador del Oscar por Dallas Buyers Club reveló que desde abril de 2022 ha estado lidiando con el hostigamiento constante de una mujer, quien incluso llegó a asistir a un evento de presentación de su último libro con la intención de acercarse a él. Para salvaguardar su integridad, McConaughey obtuvo una orden de alejamiento de cinco años.

El juez, tras considerar la solicitud del actor El lobo de Wall Street, emitió la orden de alejamiento. De acuerdo con información de TMZ, McConaughey declaró en documentos legales que ha estado recibiendo "cartas desquiciadas, correos electrónicos y demandas absurdas". Además, indica que la presunta acosadora aparentemente creía que tenían una relación.

