Exguitarrista de Red Hot Chili Peppers es demandado por atropellar a peatón que falleció

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Josh Klinghoffer, exguitarrista principal de la banda Red Hot Chili Peppers, fue demandado este miércoles por homicidio culposo. De acuerdo con información de TMZ y Variety, el músico de 44 años habría atropellado a Israel Sánchez, un peatón que cruzaba una calle en Alhambra, California, cerca de Los Ángeles, el último 18 de marzo.

La demanda, compartida por ambos medios internacionales, incluye un video y una fotografía proporcionada por los abogados demandantes quienes afirman que Klinghoffer estaba hablando por teléfono mientras conducía su auto y hacía un giro a la izquierda impactando contra Sánchez, quien sufrió “un traumatismo contundente en la cabeza”.

“Una fotografía tomada del video parece mostrar que el conductor sostiene un teléfono celular, aunque no está claro. Sánchez murió a causa de sus heridas horas después. La demanda afirma que no se realizó ningún arresto en el incidente”, señaló Variety.

Por su parte, Andrew Brettler, abogado de Josh Klinghoffer, mencionó que fue “un accidente trágico” y recalcó que su cliente, lejos de huir, ayudó al peatón herido hasta que llegara la ambulancia para que pueda trasladarlo a un centro hospitalario.

“Después de que Josh atropellara a este peatón en la intersección, inmediatamente se detuvo, detuvo el auto, llamó al 911 y esperó hasta que llegaron la policía y la ambulancia. Obviamente está cooperando con la Policía durante toda la investigación de tráfico. Esto fue puramente un accidente trágico”, declaró el letrado a TMZ.

Josh Klinghoffer integró Red Hot Chili Peppers entre 2009 y 2019 tras el regreso de John Frusciante.Fuente: EFE

Abogado de peatón considera que músico debe ser “procesado por homicidio”

Nick Rowley, abogado del fallecido Israel Sánchez, consideró que Josh Klinghoffer debe ser “arrestado y procesado por homicidio”. “Tenemos un video de él en su teléfono celular en el momento en que atropelló y mató a Israel Sánchez, un padre cariñoso, en un cruce de peatones”, precisó el abogado demandante en un comunicado.

Según contó el letrado, Israel Sánchez se dirigía a una tienda de comestibles para preparar una sopa para su familia, pero nunca regresó.

“Hizo todo bien, prestando atención al tráfico que se aproximaba y respetando las señales para peatones, pero trágicamente el señor Klinghoffer, apurado y con su teléfono, lo atropelló fatalmente por detrás con una gran camioneta todoterreno”, mencionó.

Finalmente, Rowley resaltó el dolor que tiene la familia por la pérdida de Israel Sánchez, de 47 años. “La pérdida y el dolor que ahora enfrenta la familia Sánchez son inmensos. No nos detendremos hasta que haya rendición de cuentas y justicia para el señor Sánchez y su familia”, agregó.

Josh Klinghoffer habría atropellado a Israel Sánchez causándole un traumatismo en la cabeza. | Fuente: EFE

Josh Klinghoffer integró Red Hot Chili Peppers entre 2009 y 2019

Actualmente, Josh Klinghoffer se encuentra de gira con Pearl Jam, según informaron medios internacionales. El guitarrista llegó a la fama luego de reemplazar, temporalmente, a John Frusciante, en Red Hot Chili Peppers. Klinghoffer integró la banda desde el 2009 hasta el 2019 participando en los dos discos: 'I'm with You' (2011) y 'The Getaway' (2016).

Cabe mencionar que Josh Klinghoffer fue incluido, junto con Red Hot Chili Peppers, en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el 2012. A comienzos del 2020, la banda comunicó su despido tras el regreso de John Frusciante, quien llevó a Klinghoffe al grupo.

“Es totalmente el lugar de John en la banda, por eso estoy feliz por él, estoy feliz de que haya vuelto con ellos. No hay enemistad. Si esto hubiera pasado hace cinco años atrás hubiera sido duro, pero después de diez años, dos giras y casi tres discos escritos estoy orgulloso de lo que he hecho con ellos, siento que creamos algo”, expresó el músico en el podcast ‘WFT? Con Marc Maron’.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis