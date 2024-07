Sharon Stone revela que le vaciaron la cuenta bancaria cuando estuvo al borde de la muerte

Los epónimos en la literatura

‘Los epónimos en la literatura’. Especial de Patricia del Río sobre aquellos personajes cuyos nombres quedaron inmortalizados en el lenguaje cotidiano como referentes por su forma de ver la vida. Por ejemplo, kafkiano deriva de Kafka y quiere decir insólito, extraño; maquiavélico de Maquiavelo y significa astuto, engañoso; sádico, del Marqués de Sade y designa al que disfruta del dolor ajeno. Revive este especial donde también conoceremos las historias de los médicos Georgius Papanicolaou y Gabriel Falopio, del empresario King Camp Gillette, del escritor Leopold von Sacher-Masoch, del irlandés Charles Cunningham Boycott, y Enola Gay, entre otros. La entrevista de la semana es a la escritora Julia Wong Kcomt, quien utilizando diversas técnicas narrativas presenta ‘11 palabras’ (Cocodrilo Ediciones, 2023), libro de cuentos que reflexiona sobre la enfermedad. Las canciones elegidas son: ‘Libertango’, Astor Piazzola ‘José Antonio’, Jean Pierre Magnet ‘Óleo de mujer con sombrero’, Silvio Rodríguez ‘Enola gay’, Orchesral Manoeuvres in the dark ‘As tears go by’, Marianne Faithfull ‘Poder’, Papawa ‘Symphaty for the devil’, The Rolling Stone