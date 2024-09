Acusados por la muerte de Matthew Perry serán sometidos a juicio en marzo del 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Matthew Perry vuelve a ser noticia en Estados Unidos. De acuerdo con información de Variety, la jueza Sherilyn Peace programó la fecha oficial del juicio contra Jasveen Sangha, la 'Reina de la ketamina', y el doctor Salvador Plasencia, ambos acusados por la Fiscalía de suministrar al popular actor de Friends las drogas que provocaron su deceso el 28 de octubre del año pasado.

El medio internacional precisó que la magistrada anunció “un juicio conjunto” para Jasveen Sangha y Salvador Plasencia para el próximo 4 de marzo de 2025, fecha en que la justicia determinará la pena para los dos acusados luego de que se declararan inocentes. “Si son hallados culpables, ambos podrían enfrentarse a varias décadas de prisión”, sostiene Variety.

Fue el fiscal Martin Estrada quien solicitó el pedido de juicio luego de presentar en documentos legales que tanto Sangha como Plasencia “se aprovecharon de los problemas de adicción de Matthew Perry para enriquecerse”.

Los dos fueron arrestados el último 15 de agosto por un cargo de conspiración para distribuir ketamina. Sangha fue acusada también de un cargo de posesión con intensión de distribuir ketamina, cinco cargos de distribución de ketamina, un cargo de posesión con intensión de distribuir metanfetamina y un cargo de mantenimiento de un local vinculado a drogas.

Por su parte, el doctor Plasencia también enfrenta siete cargos de distribución de ketamina y dos cargos de alteración y falsificación de documentos y registros.

Matthew Perry fue uno de los seis protagonistas de la icónica serie 'Friends'. | Fuente: Warner Bros

“Jasveen Sangha podría enfrentar cadena perpetua”, afirma fiscal

Por otro lado, el fiscal federal Martin Estrada habló de la pena que podrían enfrentar tanto Jasveen Sangha, la 'Reina de la ketamina', como el doctor Salvador Plasencia.

“Si es declarado culpable de todos los cargos, Sangha se enfrentaría a una sentencia mínima obligatoria de 10 años en una prisión federal y una sentencia máxima legal de cadena perpetua. Plasencia se enfrentaría hasta 10 años en una prisión federal por cada cargo relacionado con la ketamina y hasta 20 años en una prisión federal por cada cargo de falsificación de registros”, explicó el representante de la Fiscalía.

Los otros acusados, Erik Fleming y Kenneth Iwanasa, tienen sus audiencias programadas ante el juez Garnett para el 30 de octubre y el 6 de noviembre, respectivamente. Por su parte, el médico Mark Chávez logró un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía. “Sangha se encuentra actualmente detenido, mientras que Plasencia, Fleming e Iwamasa están en libertad bajo fianza junto con Chávez”, precisa Variety.

Matthew Perry interpretó a Chandler Bing durante 10 temporadas en 'Friends'. | Fuente: Warner Bros

Médico acusado por muerte de Matthew Perry pagará 50 mil dólares de fianza

El último viernes, Mark Chávez, uno de los dos médicos acusados del deceso de Matthew Perry, fue liberado momentáneamente por el juez estadounidense Jean Rosenbluth bajo una fianza de 50 mil dólares, informaron medios como Deadline, NBC y The Guardian.

Chávez, de 54 años, mantiene su libertad luego de llegar a un acuerdo con la oficina del fiscal Martin Estrada para declararse culpable por un cargo de conspiración para distribuir kentamina. No obstante, de acuerdo con Deadline, esto todavía no sucedió, por lo que —todavía— no se decide su sentencia.

Chávez asistió junto con su abogado Matthew Binninger ante un tribunal de Los Ángeles para una audiencia de lectura de cargos por parte del juez, quien, finalmente, decidió que el médico quede en libertad “bajo una fianza no garantizada” de 50 mil dólares junto con “la entrega de su pasaporte y el compromiso de no seguir ejerciendo la medicina”.

“Estoy de acuerdo en obedecer todas las condiciones”, dijo el médico al juez. Según detalló NBC, el acusado podría enfrentar “hasta 10 años de prisión cuando sea sentenciado”.

