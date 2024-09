Bad Bunny llora por situación de Puerto Rico y critica a políticos de su país: "No son superestrellas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Bad Bunny no pudo contener las lágrimas al expresar su lamento —e indignación— por la situación política y social que se vive en Puerto Rico. El popular ‘Conejo Malo’ dio una emotiva entrevista el último lunes 2 de setiembre donde afirmó que desea estar en su país, pero que, lamentablemente, la actualidad no se lo permite.

“Yo tengo un sueño y es de vivir aquí por siempre. Y que la gente que amo viva aquí. Tengo un sueño, el día que tenga un hijo, o una hija, que viva aquí y crezca aquí. Quisiera que él, o ella, vaya a una escuela pública aquí en Puerto Rico, ¿pero en qué escuela será esa”, señaló el cantante en el podcast ‘El Tony pregunta’, en YouTube.

En ese sentido, resaltó que, gracias a la música, él puede vivir en cualquier lugar, pero que eso no significa que se olvide de su país. “No sé si esto suene arrogante, gracias a Dios yo tengo el dinero suficiente para irme a vivir al lugar que yo desee. Puedo irme a Suiza y aparentar que todo está bien aquí (…) Tengo el dinero para quedarme a vivir aquí, pero se me hace imposible”, dijo.

Al recordar su distancia con Puerto Rico, Bad Bunny se sacó los lentes y recalcó el amor que siente por su país. “Yo realmente me preocupo por Puerto Rico. Yo no quería esto”, expresó el músico, quien se agarró el rostro dejando ver unas lágrimas salir de sus ojos.

“No quería salir para afuera. Pero tuve que darlo todo sabiendo que hay gente fuera en el mundo entero, en Japón, en Alemania, que conocen a Puerto Rico por mi música, por la música de otros artistas, por nuestra cultura. Los turistas se van de aquí sin saber lo que sufre el que vive aquí. Eso me genera una furia”, agregó.

Bad Bunny es un reconocido cantante y compositor puertorriqueño de reguetón. | Fuente: EFE

Bad Bunny sobre los políticos de Puerto Rico: “Son nuestros empleados”

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, también se animó a hablar de los políticos de Puerto Rico considerando que ellos “no son superestrellas” y que, por el contrario, son “empleados” de los ciudadanos que quieren lo mejor para el país centroamericano.

“Los políticos no son superestrellas, esa gente se supone que trabaja para nosotros. Son nuestros empleados, son empleados del pueblo. Este no es el país de ellos. No son los dueños de Puerto Rico por estar en el Capitolio. Ellos son nuestros empleados”, sostuvo el cantante de 30 años.

Del mismo modo, exhortó a los puertorriqueños a considerar su voto si es que ya votaron por alguien que no cumplió sus promesas electorales. “Tú lo pusiste ahí con tu voto, si no cumple, sácalo para otro lado. Si tú ves que votas por el mismo durante veinte años y ves que tu alrededor no es como tú lo quisieras, sácalo”, acotó.

Por otro lado, recalcó la injusticia en Puerto Rico. “Hay mucha gente que trabaja por este país, que ama Puerto Rico, pero veo que el gobierno sigue metiendo el pie. Muchos comercios cierran temprano porque se fue la luz. Eso es injusto. El boricua no merece esto”, remarcó.

Benito Antonio Martínez, o simplemente Bad Bunny, es el nuevo 'Rey del Pop', según Forbes.Fuente: EFE

¿Bad Bunny sacará un nuevo disco este 2024?

Bad Bunny también habló de la posibilidad de sacar un nuevo álbum este 2024. El autor de 'Ojitos lindos' y 'Me porto bonito' señaló que siempre está creando música, por lo que no descartó un próximo disco en su carrera.

"No me hablen de disco. Obviamente yo todos los días estoy creando. Yo voy guiando y en mi mente algo está creándose. Vamos a ver si, aunque sea música nueva, le doy a la gente", manifestó el popular cantante.

De igual manera, negó que su próximo proyecto sea "un perreo", por lo que se esperará que sea otro género como latín o reguetón trap.

"Tampoco quiero sacar un perreo o cosas así. Ahora mismo hay gente sin luz. Estoy en un momento de sentimientos mezclados. Pienso que no debo porque no es el momento, pero al mismo tiempo pienso que el pueblo necesita alegría", concluyó.

