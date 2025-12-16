Caso Matthew Perry: segundo médico condenado por la muerte del actor recibirá sentencia

El médico Salvador Plasencia fue sentenciado a 30 meses de prisión semanas atrás. | Fuente: EFE

¿Qué dijo la Fiscalía sobre la implicancia de Mark Chavez en la muerte de Matthew Perry?

Por su parte, la Fiscalía asegura que Mark Chavez, quien fue operador de una clínica de ketamina, proporcionó a Salvador Plasencia “viales de ketamina líquida y pastillas de ketamina que se habían obtenido mediante una receta fraudulenta a nombre de un paciente, sin su conocimiento ni consentimiento”.

"A medida que la DEA y los investigadores de la Junta Médica se acercaban a la venta ilegal de ketamina del acusado, este inicialmente mintió e intentó evadir su responsabilidad (…) Sin embargo, hay que reconocerle que su historia continuó y se convirtió en una historia de rendición de cuentas", expresó el gobierno en un documento previo a la sentencia.

Luego de confrontar los actos incriminatorios, Chavez, según dijo el gobierno, "aceptó oportunamente la responsabilidad y acordó cooperar con la investigación del gobierno".

Asimismo, la defensa de Mark Chavez pidió tres años de libertad supervisada, explicando que la conducta del médico fue "limitada y periférica" y “muy alejada de los trágicos acontecimientos de octubre de 2023".

Los abogados Matthew Binninger y Zach Brooks resaltaron que Chavez nunca conoció a Perry, no entró a su casa, mencionando que tampoco le administró medicamentos y no suministró la ketamina que causó su muerte.

"Él aceptó su responsabilidad desde el principio del caso y firmó un acuerdo de culpabilidad antes de cualquier acusación formal, aceptó cooperar y entregó voluntariamente su licencia médica incluso antes de su audiencia de detención", argumentaron.

Médico culpable de dar ketamina a Matthew Perry fue sentenciado a 30 meses de prisión

Salvador Plasencia, un médico que se declaró culpable de facilitar ketamina a Matthew Perry, fue sentenciado a 30 meses de prisión federal, informó la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.

Es así como Plasencia se convirtió en el primero en recibir sentencia entre los cinco acusados por el deceso del actor de Friends, y su sentencia incluye dos años de libertad supervisada y el pago de una multa de 5.600 dólares.

El doctor, conocido como Dr. P., compareció ante un juez federal en el centro de Los Ángeles, y de acuerdo con el periódico Los Ángeles Times, se entregó inmediatamente después de la audiencia para comenzar a cumplir su condena.

El último 23 de julio, Plasencia se declaró culpable de cuatro cargos de distribución de ketamina y entregó su licencia médica de California en septiembre de 2025.