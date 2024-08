Mónica Sánchez admite que no sabe preparar chifón: "No podían creer que 'Charito' esté comprándolo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de quince años interpretando a 'Charito' en la serie Al fondo hay sitio, Mónica Sánchez, decidió cerrar un cliclo en su carrera. Hace poco, la actriz se despidió del personaje que le otorgó un lugar especial en los corazones de los espectadores, quienes todavía guardan la esperanza de verla nuevamente en pantalla.

Además de su inocencia y buen corazón, una de las cualidades más resaltantes de la matriarca de la familia Gonzáles es su habilidad para la repostería, especialmente si se trata de hacer chifones; aunque esto es parte de la ficción, la realidad es totalmente distinta.

En una entrevista para el programa Más vale solo, la actriz admitió no tener idea de cómo prepar un chifón, incluso narró un singular anécdota al respecto.

En una ocasión, cuando su hija le pidió que comprara el postre para una actividad escolar, Mónica decidió adquirirlo en un supermercado. Para su sorpresa, los clientes presentes no pudieron contener la risa al ver a 'Charito' comprando el postre que la vinculó fuertemente a su personaje. "Todas las chicas de la panadería no podían creerlo, Se mataban de risa. No podían creer que 'Charito' esté comprando un chifón. Les rompí el esquema", comentó.

¿Por qué Mónica Sánchez se despidió de Al fondo hay sitio?

Algunos problemas de salud motivaron a Mónica Sánchez tomar la decisión de despedirse Al fondo hay sitio. En una entrevista con Verónica Linares, la actriz explicó cómo las exigentes jornadas de grabación afectaron gravemente su bienestar físico y mental.

“Desde que pasamos a Pachacamac, entrábamos a las 7 a.m. Tenía que levantarme a las 5, salir a las 6 y llegar a las 7 y entonces comenzaba todo: el pelo y el maquillaje. A las 8 en punto empezaba a grabar, como en una fábrica. Eran muchas escenas al día", explicó. "Llegaba a mi casa a las 6:30 p.m., manejando. Era un cansancio que se iba acumulando”, agregó.

El estrés y la fatiga acumulados durante años provocaron en la actriz intensos dolores musculares y problemas cognitivos, llevándola a un punto en el que cualquier roce le causaba dolor. “El cansancio, el agotamiento, el poco tiempo y energía para otras cosas importantes en mi vida se hicieron sentir”, afirmó.

Los problemas de salud de la actriz no se limitaron al ámbito físico. Mónica también experimentó pérdida de memoria y problemas de concentración: “Mi cuerpo pedía parar, mi memoria empezó a fallar, mi concentración se volvió difusa. Fui a un neurólogo, mi cuerpo me estaba diciendo que no podía más”, relató. Estos motivos la llevaron a cambiar su estilo de vida.



¿Quién es la actual pareja de Mónica Sánchez?

Hace unos meses, Mónica Sánchez sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía en Instagram junto al cantante argentino Daniel Sacro, su sctual pareja sentimental. La imagen, inmortalizada en Cusco, muestra a la pareja abrazada y sonriente.

"Gracias por el amor, por la música, la lectura, por cada personaje en el teatro, el cine y la tele, por invitarme a mirar lo que daba por sentado, a escuchar lo más hondo y sutil y a sentir el confort de mi cálida luz interior", escribió la actriz de 53 años en la descripción de la foto.

A pesar de que antes habían sido captados en público, esta es la primera ocasión en la que ambos comparten oficialmente una imagen juntos. Cabe destacar que Sánchez y Sacro tienen una diferencia de edad de 11 años.

Daniel Sacroisky, conocido artísticamente como Daniel Sacro, es un reconocido cantautor, escritor y publicista argentino de 42 años. Además de su carrera literaria, el artista ha incursionado en la música, lanzando varias canciones y participando en importantes eventos.