Arrestan a presunto acosador de Miley Cyrus que ya tenía orden de alejamiento en su contra

Miley Cyrus todavía no se libera de Lexander Karddalian, un hombre de 52 años que presuntamente viene acosando a la cantante estadounidense desde el 2018. De acuerdo con información difundida por TMZ, Karddalian fue detenido en la madrugada de este viernes, 12 de enero, mientras merodeaba la casa de la exestrella de Disney en Los Ángeles, California, con un regalo que buscaba dejar en la puerta de la casa.

Asimismo, el portal especializado en celebridades mencionó que este arresto se dio luego de que la Policía de Los Ángeles recibiera una llamada alrededor de la una de la mañana sobre “una persona sospechosa” que estaba cerca de la casa de Miley Cyrus.

En setiembre de 2023, Miley Cyrus recibió protección por una orden judicial contra Lexander Karddalian luego de que denunciara al sujeto por ir a su casa días después de que fuera liberado de prisión. No obstante, Karddalian infringió la orden acercándose, otra vez, a la recordada Hannah Montana.

“Nos dijeron que apareció en la puerta de entrada y estaba tratando de darle algo a Miley Cyrus, específicamente, algún tipo de animal de peluche, según nuestras fuentes. Sin embargo, no parece que el tipo haya llegado muy lejos. Nos dijeron que la seguridad de Miley lo detuvo y esperó a que llegara la policía de Los Ángeles”, explicó TMZ.

Finalmente, se supo que la Policía local arrestó a Lexander Karddalian por violar la orden judicial en su contra, Sobre Miley Cyrus, el medio informó que si bien estaba en su domicilio en el momento del arresto de su presunto acosador “no se llegó a encontrar con el sujeto”.

Miley Cyrus denunció que supuesto acosador le mandaba cartas

Miley Cyrus no solo tuvo que soportar los seguimientos de Lexander Karddalian sino también algunos regalos que este le hizo. De acuerdo con The Daily Mail, la cantante informó ante un juzgado en Los Ángeles que Karddalian también le estuvo “mandándole cartas no deseadas” y que sus obsesiones hacia ella se remontan desde el 2018.

En sus declaraciones a las autoridades, Miley Cyrus aseguró que el individuo también “había solicitado numerosas solicitudes de dinero”. Además, reportó que el hombre también hacía “comentarios con carga sexual sobre ella”.

“La cantante también escribió que el comportamiento obsesivo de Karddalian se volvió aún más preocupante el verano pasado, cuando, supuestamente, llegó sin ser invitado a su residencia de Los Ángeles, en dos ocasiones distintas”, describió el medio.

Miley Cyrus todavía no se libera de su presunto acosador Lexander Karddalian. | Fuente: Instagram (mileycyrus)

Presunto acosador de Miley Cyrus también fue detenido en 2022

Lexander Karddalian tiene una obsesión con Miley Cyrus. La también compositora aseguró que el hombre fue arrestado en diciembre de 2022 y estuvo encerrado hasta agosto del año pasado, cuando fue liberado.

Tras salir de prisión, Lexander Karddalian decidió ir a la casa de Miley Cyrus pero fue detenido por el equipo de seguridad de su residencia lo que le impidió ver a la artista de 31 años.

“Miley Cyrus afirmó que su presunto acosador fue amenazado con arrestarlo si regresaba a su residencia en el futuro, aunque finalmente así lo hizo”, señaló The Daily Mail.