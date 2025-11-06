Últimas Noticias
"El respeto por delante de todo": Luciana Fuster se pronuncia tras conflicto entre Fátima Bosch y Mr. Nawat

Luciana Fuster se pronuncia tras conflicto entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil. | Fuente: Instagram (fatimaboschfdz)/(lucianafusterg)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¿Toma posición? Luciana Fuster sorprendió con un contundente mensaje luego de la polémica generada en el Miss Universo 2025 entre la candidata de México y Nawat Itsaragrisil.

Luciana Fuster rompió su silencio luego de la polémica generada en el Miss Universo 2025 entre el presentador Nawat Itsaragrisil y la Miss México, Fátima Bosch, desatando todo tipo de comentarios —y reacciones— en el certamen de belleza que se viene realizando entre 130 países en Bangkok, Tailandia.

Ante esto, Luciana Fuster, ganadora del Miss Grand International 2023 y modelo favorita de Nawat Itsaragrisil, presidente de la organización que premió a la peruana, decidió emitir un contundente comunicado en sus redes sociales.

Por medio de su cuenta de Instagram, Fuster, quien es cercana al ejecutivo y empresario tailandés, resaltó el respeto que, según dijo, debe prevalecer en la conducta en todo certamen de belleza.

“Los certámenes de belleza son un espacio donde se celebra la fortaleza, la cultura y la voz de las mujeres (…) Detrás de cada banda hay una mujer con sueños, emociones y dignidad”, se lee en el pronunciamiento.

En efecto, para la exintegrante de Esto es guerra, en los reinados de belleza debe haber diversas cualidades que no se deben infringir.

“La verdadera esencia de estos escenarios es unir culturas y dejar una huella positiva; ser una plataforma para mostrar liderazgo, sensibilidad y compromiso, donde las mujeres puedan inspirar, conectar y generar impacto más allá del espectáculo”, sostuvo.

Finalmente, la también influencer resaltó la importancia tanto de las “palabras” como de la “empatía” entre las participantes y organizadores del Miss Universo. “El respeto debe siempre de estar por delate de todo, solo así, estos espacios podrán conversar su verdadero propósito: la unión y la diversidad”, añadió.

Nawat Itsaragrisil protagonizó un altercado con la Miss México Nawat Itsaragrisil. | Fuente: Instagram (fatimaboschfdz)

Miss Universo retiró al productor Nawat Itsaragrisil del certamen

El presidente de la Organización Miss Universo, Raúl Rocha, anunció a través de un mensaje en video difundido en las redes oficiales del concurso, que el organizador Nawat Itsaragrisil fue retirado de toda participación en los eventos del certamen.

En su mensaje, Rocha fue contundente: “Basta, Nawat”, afirmó, subrayando que no permitirá que se violenten “los valores de respeto y dignidad” de las mujeres.

El conflicto comenzó el último martes durante la ceremonia de entrega de bandas en Bangkok, cuando Nawat se acercó a Bosch para reclamarle por no haber publicado en sus redes sociales el contenido solicitado.

“Me llamó tonta porque tiene problemas con la organización. Si una corona te quita tu dignidad, tienes que irte”, declaró Fátima después del incidente.

Por su parte, Victoria Kjær, Miss Universo 2024, también presente en el evento, respaldó a la mexicana: “Destrozar a otra chica es más que irrespetuoso, y no lo puedo tolerar”, dijo antes de abandonar el recinto.

¿Qué pasó entre Nawat Itsaragrisil y la Miss México, Fátima Bosch?

El Miss Universo 2025 vivió uno de sus momentos más tensos cuando Fátima Bosch, representante de México, se retiró de un evento oficial tras una acalorada discusión con Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y coorganizador del certamen en Tailandia.

El incidente ocurrió durante la ceremonia de entrega de bandas en Bangkok, cuando Nawat se acercó a la mexicana para cuestionarla por no haber publicado en sus redes sociales el contenido que la organización había solicitado. Bosch, visiblemente sorprendida, respondió que no comprendía el motivo del reclamo, y el intercambio escaló rápidamente.

De acuerdo con videos que se viralizaron en redes sociales, el organizador elevó la voz y terminó llamando “tonta” a la concursante frente a las demás candidatas, generando incomodidad general. Fátima respondió con firmeza, exigiendo respeto y recordando que todas las participantes merecen ser tratadas con dignidad.

Pocos minutos después, la modelo decidió abandonar el recinto, mientras varias candidatas se levantaban en señal de apoyo. Ante esto, Nawat amenazó con llamar a seguridad y expulsar a quienes se retirarán del evento, lo que solo aumentó la tensión.

“Lo que acaba de hacer el director no es respetuoso. Me llamó tonta porque tiene problemas con la organización. Me dijo que me callara y muchas otras cosas”, declaró con visible molestia. Luego agregó un mensaje directo para las mujeres: “Si una corona te quita tu dignidad, tienes que irte”, señaló Fátima Bosch claramente afectada.

Luciana Fuster comparte mensaje en sus redes sociales tras polémica en el Miss Universo 2025.Fuente: instagram (lucianafusterg)

