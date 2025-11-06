"El respeto por delante de todo": Luciana Fuster se pronuncia tras conflicto entre Fátima Bosch y Mr. Nawat

Luciana Fuster rompió su silencio luego de la polémica generada en el Miss Universo 2025 entre el presentador Nawat Itsaragrisil y la Miss México, Fátima Bosch, desatando todo tipo de comentarios —y reacciones— en el certamen de belleza que se viene realizando entre 130 países en Bangkok, Tailandia.

Ante esto, Luciana Fuster, ganadora del Miss Grand International 2023 y modelo favorita de Nawat Itsaragrisil, presidente de la organización que premió a la peruana, decidió emitir un contundente comunicado en sus redes sociales.

Por medio de su cuenta de Instagram, Fuster, quien es cercana al ejecutivo y empresario tailandés, resaltó el respeto que, según dijo, debe prevalecer en la conducta en todo certamen de belleza.

“Los certámenes de belleza son un espacio donde se celebra la fortaleza, la cultura y la voz de las mujeres (…) Detrás de cada banda hay una mujer con sueños, emociones y dignidad”, se lee en el pronunciamiento.

En efecto, para la exintegrante de Esto es guerra, en los reinados de belleza debe haber diversas cualidades que no se deben infringir.

“La verdadera esencia de estos escenarios es unir culturas y dejar una huella positiva; ser una plataforma para mostrar liderazgo, sensibilidad y compromiso, donde las mujeres puedan inspirar, conectar y generar impacto más allá del espectáculo”, sostuvo.

Finalmente, la también influencer resaltó la importancia tanto de las “palabras” como de la “empatía” entre las participantes y organizadores del Miss Universo. “El respeto debe siempre de estar por delate de todo, solo así, estos espacios podrán conversar su verdadero propósito: la unión y la diversidad”, añadió.