Tailandia bloquea bienes de la copropietaria de Miss Universo, mientras sigue prófuga de la justicia

La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias y la retención de todos los bienes de Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, quien actualmente cuenta con una orden de detención por no acudir a la fase final de un proceso judicial en su contra por presunto fraude.

El caso es llevado por el tribunal Bangkok South Kwaeng, que debía emitir sentencia. Sin embargo, la empresaria no compareció a la audiencia programada, motivo por el cual el pasado 25 de noviembre se emitió la orden de arresto. Hasta ahora, la corte no ha dado a conocer actualizaciones sobre el fallo.

Por su parte, el organismo regulador financiero tailandés difundió un comunicado declarando a Anne, fundadora del conglomerado JKN Global Group, como una figura “no apta ni confiable” para dirigir negocios, señalándola por supuesta malversación de fondos, desvío de capitales a través de intermediarios y contratos ficticios destinados a engañar a inversionistas.

De acuerdo con la entidad supervisora, la presunta operación fraudulenta alcanzaría los 16 millones de dólares e incluiría manipulación de registros contables. Además del congelamiento de bienes por un periodo inicial de 180 días, la medida implica su inhabilitación para ocupar cargos en empresas públicas y la prohibición de salir del país. No obstante, el paradero de la empresaria sigue siendo desconocido y no ha emitido declaraciones al respecto.

Conocida popularmente como “Anne”, es la principal accionista de JKN, compañía que adquirió Miss Universo en octubre de 2022 por 20 millones de dólares. Tras declararse en bancarrota en noviembre de 2023 debido a problemas de liquidez, la empresa anunció la venta del 50 % del certamen al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, actualmente prófugo de la justicia por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Mientras tanto, Miss Universo informó recientemente que atraviesa un proceso de transición, del cual aún no se conocen detalles concretos, en medio de investigaciones legales tanto en Tailandia como en México que afectan directamente a sus actuales propietarios.

Tailandia congela bienes de “Anne” Jakkaphong, copropietaria de Miss Universo



La Comisión de Bolsa de Valores de Tailandia ordenó el congelamiento de cuentas y activos de “Anne” Jakkaphong Jakrajutatip tras emitirse una orden de arresto por no presentarse al cierre del juicio en… pic.twitter.com/70oRw9WOEF — NX Noticias (@NXNoticias) December 26, 2025

¿Quién es Anne Jakrajutatip?

Anne Jakkaphong Jakrajutatip es una destacada empresaria y figura mediática tailandesa. Nacida el 17 de febrero de 1979 en Bangkok, Tailandia, es reconocida por ser la directora ejecutiva y fundadora de JKN Global Group, un conglomerado multinacional de medios y distribución de contenido.

En octubre de 2022, Anne hizo historia al adquirir la Organización Miss Universo, convirtiéndose en la primera mujer transgénero en ser propietaria de este emblemático certamen de belleza. La compra, valorada en 20 millones de dólares, incluyó también los concursos de Miss USA y Miss Teen USA .

Además de su faceta empresarial, Anne es una figura conocida en la televisión tailandesa, habiendo participado en las versiones locales de programas como Shark Tank y Project Runway. En 2018, fundó la organización sin fines de lucro Life Inspired For Transexual Foundation (LIFT), dedicada a abogar por los derechos y la dignidad de las personas transgénero.