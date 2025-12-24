"La luz persiste": Gabrielle Henry, Miss Jamaica, rompe el silencio tras la aparatosa caída en Miss Universo 2025 que la llevó a UCI

No todo fue glamur ni polémica en Miss Universo 2025. Mientras el debate por la elección de Fátima Bosch como la nueva reina universal -en sucesión de Victoria Kjær- ocupaba titulares, la atención de muchos seguidores del certamen también estaba puesta en la salud de Gabrielle Henry, Miss Jamaica, quien sufrió una grave caída durante la ronda preliminar del concurso. Hoy, a poco más de un mes del accidente, la modelo decidió compartir una actualización sobre su estado.

El incidente ocurrió durante el desfile de gala, cuando Gabrielle perdió el equilibrio y cayó varios metros, impactando violentamente contra el suelo. De inmediato, fue auxiliada por el equipo del certamen y trasladada a un hospital en Tailandia, donde ingresó a la unidad de cuidados intensivos (UCI). Según informó la organización, la modelo presentó una hemorragia intracraneal con pérdida de conciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones de consideración. La semana pasada, finalmente, regresó a Jamaica.

El último viernes, ya instalada en casa, Gabrielle Henry, de 29 años, reapareció en redes sociales con un mensaje de gratitud acompañado de imágenes inéditas tomadas semanas antes de la gran final del Miss Universo. “En un momento que exige quietud y sanación, me siento agradecida de estar en Jamaica y de sentir la fuerza familiar de mi tierra rodeándome”, escribió, junto a emojis con los colores de la bandera jamaicana.

El mensaje de Gabrielle Henry, Miss Jamaica

La noche del jueves, 11 de diciembre, Gabrielle Henry arribó al Aeropuerto Internacional Norman Manley, en Kingston, procedente de Tailandia y tras una escala en Estados Unidos. Las imágenes de su llegada se viralizaron rápidamente: la modelo descendió del avión en silla de ruedas y luego fue trasladada en camilla hacia una ambulancia para continuar con su atención médica.

“Extiendo mi más sincero agradecimiento a mi familia y amigos; por cada oración elevada en mi nombre por mis compatriotas jamaicanos y a todos aquellos que me acompañaron en los momentos visibles e invisibles”, expresó la modelo en una reciente publicación en Instagram.

“Estoy profundamente agradecida con los equipos médicos que me atendieron en Tailandia, con quienes me escoltaron de regreso a casa y con el personal de los aeropuertos, así como con los miembros de la Fuerza de Policía de Jamaica que ayudaron a reducir el estrés del viaje”, añadió. También agradeció al equipo de Miss Universo Jamaica y a la Junta de Turismo de su país por organizar su recibimiento.

Su mensaje cerró con un tono reflexivo y esperanzador: “Los momentos de oscuridad no disminuyen la visión; la perfeccionan. Mientras continúo con mi recuperación, me siento inspirada por la forma en que los jamaicanos se levantan, sin detenerse, ante la adversidad. Con el tiempo, compartiré más detalles. Por ahora, mi enfoque sigue siendo la sanación, el propósito y el servicio. La luz persiste”.

Miss Jamaica recibe el respaldo de sus compañeras

La publicación de Gabrielle Henry no pasó desapercibida entre sus compañeras del certamen. Karla Bacigalupo, Miss Perú, comentó: “¡Todas las bendiciones para ti!”. Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil y cuarta finalista, escribió: “La única e inigualable. ¡Te extrañamos, Reina!”.

Lexie Brant, Miss Australia, también le dedicó un emotivo mensaje: “Qué placer poder llamarte una de mis amigas más cercanas. Eres la mujer más fuerte y poderosa que conozco. El mundo está a tus pies”. Por su parte, Andromeda Osam-Peters, Miss Ghana, fue más breve pero igual de emotiva: “Te amamos”.

Sin embargo, uno de los comentarios que más llamó la atención de los fans fue el de la mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, quien escribió: “Te amo, reina. Eres tan fuerte. Te admiro muchísimo”. Días antes, la soberana había contado en una entrevista en el programa Pica y se extiende, de Telemundo, que una de sus primeras acciones tras la coronación fue visitar a Gabrielle en el hospital. “Fui a llevarle algunas cosas para que estuviera cómoda, pero por respeto a su privacidad no publiqué absolutamente nada”, explicó.

¿Qué le pasó a Miss Jamaica?

Tras el accidente, Gabrielle Henry fue trasladada al Hospital Paolo Rangsit, donde permaneció bajo observación médica. La Organización Miss Universo informó que asumió todos los gastos derivados de su hospitalización, así como los costos de estadía y manutención de su madre y su hermana, quienes la acompañaron durante todo el proceso.

La familia Henry expresó públicamente su “profunda gratitud” por la respuesta del certamen, destacando su “inquebrantable compasión, presencia y amor demostrados”. En la misma línea, el copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha, escribió en redes sociales: “A todos los que se preocuparon por su salud, muchísimas gracias por el apoyo y las cadenas de oración”. Además, añadió: “A quienes inventaron historias crueles e insensibles, sigamos pidiendo a Dios que los perdone y les ayude a encontrar la paz interior”.

