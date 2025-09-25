Así reaccionó Jared Leto tras conocer que el pan con chicharrón ganó el Mundial de Desayunos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presentador de televisión José Peláez entrevistó al ganador del Oscar Jared Leto, quien promociona la película de ciencia ficción Tron: Ares, dirigida por el cineasta Joachim Rønning.

Durante la conversación, el exconductor de El gran chef famosos mencionó que venía de Perú, pero haciendo referencia al reciente triunfo nacional en el Mundial de Desayunos, organizado por el streamer español Ibai Llanos, donde el tradicional pan con chicharrón fue coronado como campeón.

"Soy José de Perú, el país del pan con chicharrón, recientemente declarado como el Mejor Desayuno del Mundo", comentó Peláez.

Jared Leto reconoce la fama de la comida peruana

Sorprendido por la noticia, Leto preguntó por los ingredientes del pan con chicharrón, agregando un comentario sobre la gastronomía peruana.

"Yo sé una cosa. Perú es famoso por la buena comida. No sé por qué tienen tan buena comida allí", mencionó el también vocalista de 30 Seconds to Mars.

Cuando Peláez explicó la mecánica del concurso y le detalló los ingredientes, Leto reaccionó: "Me está dando hambre mientras más hablamos de eso. Pensé que sacarías uno del bolsillo".

Antes de cerrar el tema, Peláez prometió a Jared Leto que, en un posible próximo encuentro, le ofrecería el famoso pan con chicharrón.

Jared Leto protagoniza la tercera entrega de la saga Tron

Disney está próxima a estrenar Tron: Ares, su próxima gran apuesta del cine de ciencia ficción. Bajo la dirección de Joachim Rønning, la película pretende transportar a los espectadores a un universo sin precedentes, donde la realidad y el mundo digital coexisten casi sin barreras.

La trama sigue a Ares, un sofisticado programa digital interpretado por Jared Leto, que se aventura en el mundo real, marcando el primer contacto de la humanidad con seres de inteligencia artificial.



Tron: Ares es la tercera entrega de la saga desde su estreno en 1982. Han pasado más de tres décadas desde que la película original tendiera el primer puente entre la tecnología y el arte cinematográfico. La secuela de 2010, Tron: Legacy, preparar el terreno para el próximo capítulo.



El estreno de Tron: Ares está programado en cines para el 10 de octubre.