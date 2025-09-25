"Estoy soltando el cuerpo que fue sexualizado": Alyssa Milano decidió quitarse los implantes de senos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz Alyssa Milano decidió someterse a una intervención médica para que le retiren los implantes de senos. Según explicó en su cuenta de Instagram, esto lo hace como parte de un proceso personal para liberar a su cuerpo de un pasado en el que fue "sexualizado" y "abusado".

La estrella de ¿Quién manda a quién?, dijo que tomó esta decisión pensando también en su hija, a fin de protegerla de presiones similares.

"Hoy estoy dejando ir esas narrativas falsas, esas partes de mí que en realidad nunca fueron mías. Estoy soltando el cuerpo que fue sexualizado, que fue abusado, que yo creí necesario para ser atractiva; para ser amada; para ser exitosa; para ser feliz. Y al hacerlo, espero estar liberando a mi hija Bella de sentir esas mismas exigencias poco saludables", sostuvo en la publicación, donde también compartió una foto antes de la intervención.

Alyssa Milano respeta las decisiones de otras mujeres sobre sus implantes

Alyssa aclaró que muchas mujeres pueden encontrar libertad y belleza al elegir mantener sus implantes, y que su decisión personal no debe afectar las elecciones de otras.

"Lo que es una narrativa falsa para mí puede ser exactamente lo correcto para ellas, y me alegra que todas podamos encontrar nuestra feminidad y paz en nuestros propios términos", sostuvo.

Después de la intervención quirúrgica, Alyssa Milano compartió una actualización sobre su estado de salud y dedicó unas palabras de agradecimiento a quienes la respaldaron.

"Estoy cómoda en mi cama, comiendo la comida que me preparó mi mamá. Gracias por todas las palabras amables. Aprecio mucho el apoyo", concluyó.

¿Quién es Alyssa Milano?

Alyssa Milano es una actriz y activista estadounidense, nacida el 19 de diciembre de 1972 en Brooklyn, Nueva York. Se hizo famosa siendo niña por su papel en la serie de televisión Who’s the Boss? (¿Quién manda a quién?), donde interpretó a Samantha Micelli.

Ha participado en otras producciones como Melrose Place, Mistresses y Embrujadas, donde interpretó a Phoebe Halliwell. A los doce años, Milano coprotagonizó Commando como Jenny Matrix, la hija de John Matrix (Arnold Schwarzenegger).



Milano también es conocida por su activismo en temas sociales y políticos, incluyendo la lucha por los derechos de las mujeres, el movimiento #MeToo y causas humanitarias. También publicó libros y trabajó como cantante en su juventud.