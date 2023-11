Murió a los 44 años Kevin Turen, productor de 'Euphoria' y 'The Idol', series de HBO

A tres meses de la muerte de Angus Cloud, el equipo de trabajo de Euphoria sufrió otra pérdida. Se trata del productor Kevin Turen quien falleció el domingo 12 de noviembre a los 44 años. La noticia la dio a conocer su padre sin dar detalles de la causa de su muerte:

“Kevin era tan increíblemente especial que este mundo será menos sin él”, dijo para Deadline. “A pesar de sus muchos logros en Hollywood, la mayor pasión de Kevin eran su familia y sus amigos. Él y su esposa, Evelina, decidieron que sus hijos crecieran con los mejores valores y se aseguraron de que marcaran una diferencia en el mundo”, mencionó Jay Penske, director ejecutivo de Penske Media Corporation, en un comunicado público.

Kevin Turen nació en Nueva York en 1979 y estudio en la Universidad de Columbia. Sus inicios en la producción comenzaron en 2004 y estuvo a cargo de Wassup Rockers, una película independiente. Además, también fue responsable de Operation Endgame, escrita por su compañero Sam Levinson, con quien trabajó en Euphoria.

“Nuestro corazón se rompe por ellos y todos sentimos una profunda sensación de pérdida. Extrañaremos mucho a Kevin, esta ciudad (Los Ángeles) perdió a una de sus estrellas en ascenso más brillantes”, finalizó el comunicado.

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de Euphoria?

Malas noticias para los fanáticos de Euphoria. La tercera temporada de la famosa serie de HBO Max no tendrá un estreno pronto. Para esta parte de la historia habrá un salto temporal a nivel narrativo y, ahí como sucederá en la trama, también lo será en la vida real.

Los responsables aún no tienen los guiones acabados por lo que este es uno de los motivos por lo que el rodaje, que iba a comenzar en junio de este año, aún no ha comenzado.

Por ese motivo, Francesca Orsi, responsable de los contenidos de la plataforma de streaming, reveló a Deadline que espera que la tercera temporada de Euphoria se estrene en el 2025 en HBO Max con algo de suerte.

“Euphoria es uno de los que habíamos comenzado a escribir junto con la postproducción de The Idol, pero en este punto, no tenemos innumerables guiones. No podemos comenzar a filmar, por lo que la entrega de ese programa, idealmente en 2025, se determinará cuando podamos retomar con Sam, quien en este momento está ocupado y solo está terminando las publicaciones de The Idol”, dijo.