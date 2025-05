Murió Daniel Fernández Strauch, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes

El uruguayo falleció en Montevideo a los 79 años. Fue recordado como un hombre positivo y un pilar durante los 72 días de supervivencia en la cordillera.

Daniel Fernández Strauch, uno de los 16 sobrevivientes del accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya ocurrido en la cordillera de los Andes en octubre de 1972, falleció el jueves, 8 de mayo, en Montevideo.

La noticia fue confirmada por Gustavo Zerbino, también sobreviviente de la tragedia, quien recordó a Fernández Strauch como “un amigo entrañable, un gran padre y un gran abuelo”.

“En la cordillera fue un baluarte. Gran amigo, siempre positivo. Como era de los más viejitos ponía paz y tranquilidad”, expresó Zerbino, rememorando los 72 días que pasaron en medio de la nieve de los Andes antes de ser rescatados entre el 22 y el 23 de diciembre de 1972.

Con el fallecimiento de Fernández, ya son cuatro los sobrevivientes que han perdido la vida: Javier Methol (2015), José Luis 'Coche' Inciarte (2023), Álvaro Mangino Schmid (2025) y ahora Daniel Fernández Strauch (2025).

Director de La sociedad de la nieve se despide de Daniel Fernández Strauch

Javier Bayona, director de La sociedad de la nieve, compartió una de las fotos que se tomó con Fernández Strauch. A través de su cuenta de Instagram, el español lamentó la partida del exjugador de rugby.

"Esta es una de mis últimas fotografías con Daniel tomada el pasado mes de octubre en Montevideo. Me dio tiempo a estar con él en un viaje más. Porque Daniel se marchó, pero no sin antes pelearla, como hizo toda su vida, dando ejemplo. Escucharle te daba energía. Era un hombre parco en palabras, no hablaba si no era necesario. Pero esa sequedad no era más que un escudo para proteger un corazón gigante", reza su mensaje.

Asimismo, mencionó que, de todos los supervivientes de los Andes, "era uno de los que más se emocionaba al hablar" debido a su humanidad. Además, recordó el papel que le tocó asumir cuando fue el accidente ya que Daniel viajaba con sus dos primos Eduardo y Fito Strauch. Ellos asumieron la tarea de cortar la carne para proveer alimento a los demás supervivientes (y a ellos mismos).

"Fue un honor conocerle, pasar tiempo con él. Gracias infinitas por todo. Un abrazo gigante a toda su familia, en especial a su mujer, Amalia, y a sus primos Fito y Eduardo, y a todos sus amigos y compañeros de la montaña. Descansa en paz, amigo".

Javier Bayona junto a Daniel Fernández Strauch, que también participó como extra en la película "La sociedad de la nieve".Fuente: @filmbayona

¿Quiénes fueron los sobrevivientes de la tragedia de los Andes?

1. José Pedro Jacinto María Algorta Durán de 21 años

2. Roberto Jorge Canessa Urta de 19 años

3. Alfredo Daniel "Pancho" Delgado Salaberri de 25 años

4. Daniel Fernández Strauch de 26 años

5. Roberto Fernando Jorge "Bobby" François Álvarez de 21 años

6. Roy Álex Harley Sánchez de 20 años

7. Álvaro Mangino Schmid de 19 años

8. Carlos Miguel "Carlitos" Páez Rodríguez de 19 años

9. Fernando Seler "Nando" Parrado Dolgay de 23 años

10. Ramón Mario "Moncho" Sabella Barreiro de 21 años

11. Adolfo Luis "Fito" Strauch Urioste de 24 años

12. Eduardo José Strauch Urioste de 25 años

13. Antonio José "Tintín" Vizintín Brandi de 19 años

14. Gustavo Zerbino Stajano de 19 años

Fueron 16 las personas que sobrevivieron luego de que el avión, el Fairchild FH-227D se estrelló con una montaña en la cordillera de los Andes en Mendoza, Argentina. Pese a la búsqueda intensa que se realizó, recién lograron encontrarlos 72 días después del accidente. En ese tiempo, pasaron de todo y sufrieron sed, hambre, congelamiento e incluso tuvieron que recurrir a la antropofagia (comer carne humana).