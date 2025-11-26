Silvia Cornejo rompe su silencio tras el nuevo 'ampay' de su esposo Jean Paul Gabuteau

Silvia Cornejo fue abordada por un reportero del programa Magaly TV, la Firme luego de que su esposo, Jean Paul Gabuteau, apareciera en un nuevo 'ampay' junto a su expareja Analía Jiménez. Las imágenes, difundidas el pasado lunes, mostraron al empresario abrazando de forma cariñosa a la modelo.
El hombre de prensa y su camarógrafo se acercaron a la exconductora de televisión para preguntarle: "¿Viste las imágenes ayer de Jean Paul?". Ante ello, Cornejo decidió romper su silencio, aunque con pocas palabras.
"Chicos, yo entiendo mucho su trabajo y lo respeto muchísimo, pero yo no quisiera declarar nada", señaló inicialmente, intentando evitar confirmar o negar si continúa su relación con el empresario tras la difusión de las imágenes comprometedoras.
"Verán que yo hace casi más de 3 años que no doy ningún tipo de declaración y yo prefiero evitar. Yo no decir nada al respecto. Lo único que voy a decir es que Jean Paul siempre va a ser el padre de mi hijo y va a tener mi respeto siempre, no voy a decir nada más", sostuvo.
Tratará el asunto de manera privada
Cornejo se excusó de dar más detalles para no generar más polémica y por respeto a terceras personas.
"Prefiero mantenerme al margen con cualquier tipo de declaración. Él siempre va a ser el padre de mi hijo. Estoy tratando de proteger a mi hijito, que es menor de edad, y no solo a él, sino también hay otros niños de por medio", agregó.
Además, Silvia Cornejo dijo que cualquier asunto relacionado con su relación con Gabuteau será resuelto de forma privada, pese a la exposición mediática.
"Son cosas que uno puede tratarlo desde la parte íntima y en la privacidad, nada más. No voy a dar más detalles, no voy a dar ningún mensaje. Gracias", concluyó.