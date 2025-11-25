Últimas Noticias
HBO Max anuncia nueva serie sobre Don Ramón, el icónico personaje de 'El chavo del 8'

Don Ramón volverá a la televisión en una nueva serie biográfica de HBO Max.
Don Ramón volverá a la televisión en una nueva serie biográfica de HBO Max. | Fuente: Instagram (estebitanvaldes)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Luego del gran éxito de 'Chespirito: sin querer queriendo', la plataforma HBO Max anunció una nueva serie inspirada en el recordado personaje de Ramón Valdés.

Paren todo. Don Ramón, el icónico personaje de la serie El chavo del 8, volverá pronto a la televisión y al streaming en una nueva serie de la mano de HBO Max.

Fue la propia plataforma que anunció este martes, mediante sus redes sociales, la realización de la nueva serie inspirada en el histórico personaje televisivo interpretado por el fallecido actor mexicano Ramón Valdés.

Con una fotografía del clásico sombrero azul de Don Ramón y las populares frases que usaba ‘Monchito’ en la serie, HBO Max dio a conocer el nuevo proyecto basado en uno de los personajes más queridos de la serie de Roberto Gomez Bolaños.

“¡Con permisito, llega Don Ramón! La nueva serie inspirada en el inolvidable personaje original de El Chavo del Ocho, muy pronto solo en HBO Max”, se lee en la publicación que ya cuenta con miles de reacciones y diversos comentarios de usuarios, quienes ya muestra un gran entusiasmo por la serie.

En el fondo del post se lee: “Tenía que ser el Chavo del 8”, “Con permisito dijo Monchito”, “¡Si serás, si serás!, “¡Y no te doy otra más por qué…!”, lo que hace saber que Don Ramon seguirá diciendo sus icónicas frases del personaje.

Carlos Villagrán, Roberto Gómez Bolaños y Ramón Valdés en la serie El chavo del 8.
Carlos Villagrán, Roberto Gómez Bolaños y Ramón Valdés en la serie El chavo del 8. | Fuente: Instagram (chespirito_rgb)

¿Qué se sabe de la nueva serie sobre Don Ramón?

HBO Max aún no dio a conocer los detalles de la serie sobre Don Ramón. Tampoco se sabe quien interpretará al recordado personaje de El chavo del ocho.

Por otro lado, algunos medios especulan que este proyecto de la plataforma sería un spin-off de Chespirito: sin querer queriendo, la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños producida por sus hijos Roberto y Paulina Gómez Fernández.

En la serie de Chespirito, el actor Miguel Islas se encargó de encarnar a Ramón Valdés y a su histórico personaje de Don Ramón.

Se espera que HBO Max dé a conocer, próximamente, la sinopsis de la nueva serie sobre Don Ramón, así como su fecha de estrena, tal como hizo con su último proyecto rompiendo récords al convertirse en una de las series más vistas este 2025.

El actor Miguel Islas interpretó a Don Ramón en la serie Chespirito: sin querer queriendo.
El actor Miguel Islas interpretó a Don Ramón en la serie Chespirito: sin querer queriendo. | Fuente: Instagram (chespirito_rgb)

¿Por qué Don Ramón dejó El Chavo del 8?

Miguel Valdés, nieto del fallecido actor Ramón Valdés, despejó las dudas en un video que compartió en 2020 en su cuenta de TikTok, explicando la razón que desencadenó la huida de Don Ramón de la vecindad del Chavo.

"Muchos piensan que mi abuelo salió de El Chavo del 8 por problemas con Chespirito o por apoyar a su amigo Carlos Villagrán. Lo cual no es cierto. Él salió por Florinda Meza", afirmó.

"Nos cuenta mi mamá que mi abuelo llegaba muy estresado porque Florinda se metía en absolutamente todo", dijo Miguel Valdés. "No era un tema de género, simplemente invadía todas las áreas; desde lo creativo hasta lo técnico", añadió.

En esa misma línea, Esteban Valdés, hijo de Ramón, aseguró que su padre ya no disfrutaba trabajar con Roberto Gómez Bolaños al notar el mando de Florinda Meza.

Además, aclaró que su padre Ramón “no abandonó” el programa y que, por el contrario, se despidió de sus compañeros dejando la “puerta abierta” para regresar.

“Él se despidió. No abandonó el programa. Él va, habla con ellos y les dice que se va (…) Mi papá ya no estaba a gusto, aunque estaban en el clímax de la fama, del dinero, en el mejor momento. Mi papá prefirió decir 'Con permisito, dijo Monchito'”, declaró en diálogo con el programa Ponte en la cola.

Don Ramon ramon valdes HBO Max Chespirito El Chavo del 8

