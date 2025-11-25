HBO Max anuncia nueva serie sobre Don Ramón, el icónico personaje de 'El chavo del 8'

Paren todo. Don Ramón, el icónico personaje de la serie El chavo del 8, volverá pronto a la televisión y al streaming en una nueva serie de la mano de HBO Max.

Fue la propia plataforma que anunció este martes, mediante sus redes sociales, la realización de la nueva serie inspirada en el histórico personaje televisivo interpretado por el fallecido actor mexicano Ramón Valdés.

Con una fotografía del clásico sombrero azul de Don Ramón y las populares frases que usaba ‘Monchito’ en la serie, HBO Max dio a conocer el nuevo proyecto basado en uno de los personajes más queridos de la serie de Roberto Gomez Bolaños.

“¡Con permisito, llega Don Ramón! La nueva serie inspirada en el inolvidable personaje original de El Chavo del Ocho, muy pronto solo en HBO Max”, se lee en la publicación que ya cuenta con miles de reacciones y diversos comentarios de usuarios, quienes ya muestra un gran entusiasmo por la serie.

En el fondo del post se lee: “Tenía que ser el Chavo del 8”, “Con permisito dijo Monchito”, “¡Si serás, si serás!, “¡Y no te doy otra más por qué…!”, lo que hace saber que Don Ramon seguirá diciendo sus icónicas frases del personaje.