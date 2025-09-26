Primer sencillo póstumo de Ozzy Osbourne llega con la colaboración de Judas Priest

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El primer tema póstumo de Ozzy Osbourne ya está disponible y cuenta con la colaboración de la banda Judas Priest. Se trata de una nueva versión de War Pigs, tema original de Black Sabbath lanzado en 1970.

Según un comunicado, la agrupación propuso que la canción fuera benéfica y que las regalías se destinaran a apoyar la lucha contra la enfermedad de Parkinson, propuesta que recibió el apoyo de Sharon Osbourne, viuda del cantante.

Inicialmente, el proyecto se concibió como un video tributo a Ozzy y Black Sabbath, tras la imposibilidad de que Judas Priest los acompañara en su última presentación en julio.

El guitarrista Glenn Tipton, quien lucha contra el Parkinson desde 2018, contribuyó con las guitarras en la grabación. Rob Halford y Ozzy Osbourne alternaron líneas vocales a lo largo de la canción.

En ese sentido, todas las ganancias se destinarán a The Glenn Tipton Parkinson’s Foundation y Cure Parkinson’s.

Rob Halford estuvo devastado por la muerte de Ozzy Osbourne

En agosto, Halford dijo que estuvo devastado al conocer la muerte de Osbourne. Recordó que dejó el teléfono en su habitación de hotel y lloró durante horas, no lo podía comprender, pero tuvo que reponerse porque debía presentarse en un concierto al día siguiente.

El cantante también rindió homenaje a Ozzy con Judas Priest, interpretando el tema Giants in the Sky, que habla de la pérdida de leyendas del rock. Anteriormente, Halford había rendido homenajes a músicos como Lemmy Kilmister, Ronnie James Dio, Janis Joplin y Freddie Mercury.

En mayo, el líder de Judas Priest explicó que tenía previsto tocar con Black Sabbath en Villa Park, Inglaterra, el 5 de julio, pero se le hizo imposible realizar el show.