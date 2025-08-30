Falleció Lucy Valverde Lynch, viuda del maestro Óscar Avilés, a los 97 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lucy Valverde Lynch de Avilés, esposa del recordado músico peruano Óscar Avilés, falleció este sábado, 30 de agosto, a los 97 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales, en el que no se precisaron las causas de su deceso.

“Con inmenso dolor, la familia Avilés Valverde comparte la partida de Lucy Valverde Lynch de Avilés, amada esposa de nuestro maestro Don Óscar Avilés. Fue una madre ejemplar, una abuela amorosa y una esposa dedicada, cuya memoria vivirá por siempre en el corazón de sus hijos y nietos", señala el escrito.

Su hija, la cantante Lucy Avilés Valverde, utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle unas palabras que acompañó con una fotografía familiar.

"Se queda en nosotros, su familia, y en todo aquel que la conoció. ¡Un ser especial, con luz propia! Gracias, mamita, por tanto. Misión cumplida, grandemente. Estoy segura de que Dios te espera con el mismo amor y ternura que tú brindaste a lo largo de tus casi 98 años de vida plena. Ahora estarás con mi papá, con tus padres y hermanos. ¡Vives para siempre, mamá!", publicó.

Velorio y despedida

La familia informó que los restos de la esposa de la 'Primera guitarra del Perú' serían velados desde la tarde del sábado en el Hospital Militar 'Virgen de las Mercedes', en el distrito limeño de Jesús María.

"Nuestra amada Nana será velada hoy, sábado 30 de agosto, desde la 1:30 p.m. hasta las 10:00 p.m. en el velatorio del Hospital Militar ‘Virgen de las Mercedes’, Av. De la Policía 210, Jesús María. Mañana, domingo 31 de agosto, a las 12:00 del mediodía, partiremos hacia el crematorio del Cementerio Baquíjano y Carrillo. Posteriormente, sus cenizas serán depositadas al lado de su esposo, el maestro Óscar Avilés, en el mismo camposanto del Callao”, precisaron.

Finalmente, agradecieron "de todo corazón" las muestras de cariño y solidaridad recibidas en este difícil momento.