Nicky Jam rompe su compromiso con la modelo Cydney Moreau: "Simplemente no funcionó". | Fuente: Instagram

El cantante Nicky Jam anunció el rompimiento de su compromiso con la modelo Cydney Moreau. Como se recuerda, el intérprete de “Hoy voy a beber” le pidió matrimonio a la joven en febrero del año pasado después de cuatro meses de relación.

Para despejar los rumores sobre su romance, el reggaetonero reveló las razones por las que decidió dar un paso al costado. En una entrevista con el youtuber Maiky Backstage, contó con detalle qué fue lo que pasó:

“No estamos juntos. Tal como salió en el programa El gordo y la flaca, la pandemia y la cuarentena afectó la situación y de verdad simplemente no funcionó”, aseguró. “Esas cosas pasan muchas veces por allí con gente normal, pero nadie dice nada, pero como yo soy artista, es una catástrofe, un problema”, agregó Nicky Jam.

Siguiendo con la conversación, el cantante aseguró que no quiere expandir el tema por respeto a Cydney Moreau, su expareja.

“Es tremenda persona, pero simplemente como pareja no dio. Son muchas cosas de por medio, cultura, lenguaje, son muchas cosas que al final no funcionaron y tomamos una buena medida, y quedó una bonita amistad”, señaló.

Después de haber terminado su relación, Nicky Jam descartó retomar su noviazgo con la modelo de 24 años. “Cuando yo me voy, yo no vuelvo. Cuando yo termino algo es porque ya no hay nada. Pero mis respetos a ella, la quiero mucho y la amo mucho”, finalizó el cantante.

SU PAPEL EN “TOM Y JERRY”

Nicky Jam anunció este 12 de febrero que interpretará a un gato callejero de nombre Butch en la próxima película de "Tom y Jerry", que se estrenará en los cines y la plataforma HBO Max el 26 de febrero próximo.

"Recuerdo haber crecido viendo los dibujos animados de 'Tom y Jerry', y nunca en un millón de años pensé que sería parte de esto en una nueva aventura reinventada que tiene lugar en esta época", expresó Nicky Jam en un comunicado de prensa.

"Me llena de emoción que mis hijos también vean esta película, sabiendo que su papá tuvo un papel", agregó el artista.

Como Butch en "Tom y Jerry", la nueva aventura de Warner Bros, Nicky Jam enfrentó un nuevo desafío: la actuación de voz.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Clorina Matto de Turner escribió 3 novelas y “Aves sin nido” es la primera novela indigenista de América Latina. Denuncia la injusticia latifundista y la explotación de los campesinos.