"Soy madre": Thaísa Leal, expareja de Paolo Guerrero, dio a luz a su primer bebé con empresario brasileño

La nutricionista Thaísa Leal cuenta cómo fue su experiencia al dar a luz por primera vez. | Fuente: Instagram (lealthaisa)

Thaísa Leal dio a luz a su primer hijo. La influencer brasileña y expareja del futbolista peruano Paolo Guerrero se convirtió en madre por primera vez, según dio a conocer ella misma por medio de sus redes sociales compartiendo fotos y videos de su bebé en brazos y al lado de su esposo, el empresario brasileño Gabriel Ferreira.

En el carrusel de fotografías, se ve a una sonriente Thaísa cargando a su bebé, que sería una niña, según contó ella misma. Otra imagen muestra a la popular nutricionista desbordando alegría al lado de su pareja y su pequeña, quien es atendida por una enfermera.

“¡Omg! Soy madre. Ayuda así. PD. La risa fue un alivio porque el parto fue con llanto”, escribió Leal en la publicación, que ya cuenta con miles de reacciones y cientos de comentarios de sus seguidores, amigos y familiares felicitándola por la llegada de su criatura.

Asimismo, en las últimas horas, la también empresaria compartió breves videos en sus historias de Instagram mostrando la rutina que tiene con su bebé, dándole de lactar, así como precisando las horas que viene durmiendo a su lado. De igual manera, Thaísa mostró los alimentos que viene consumiendo para seguir amamantando a su pequeña.

“Esto parecía una eternidad. Siempre tuve miedo del parto. Siempre tenía nervios porque pensaba que me dolería. ¿Me dolió? Bueno, fue un parto normal para mí. Puede ser diferente en los próximos hijos, así como puede ser diferente para ti”, escribió la personalidad brasileña en una foto junto a su bebé.

“Esta es una única dicha, uno debe prepararse con conocimiento técnico, tenía un equipo médico muy bueno que me acompañó en todo momento como tenía que ser. Porque realmente no tenía control de nada”, agregó.

Thaísa Leal y Gabriel Ferreira se casaron en agosto de 2024 tras anunciar su compromiso meses atrás. | Fuente: Instagram (lealthaisa)

Thaísa Leal celebró un año de casamiento con Gabriel Ferreira

Recientemente, Thaísa Leal celebró un año de su casamiento con el empresario Gabriel Ferreira. Por medio de su cuenta de Instagram, la brasileña compartió emotivas fotos de su boda en la iglesia y su llegada al altar con Ferreira, quien es propietario de una conocida marca de proteínas en Brasil, siendo reconocido por la prestigiosa revista Forbes.

En las imágenes, se ve a la pareja muy contenta, dándose besos y abrazos en los exteriores de la iglesia que celebró la misa a finales de agosto de 2024. “Un año del día más feliz de mi vida”, expresó la influencer en su post.

“Ahora estamos esperando el próximo día más feliz de nuestras vidas, cuando traigamos el fruto de nuestro amor al mundo ¡Te amo cada día más maridito!”, señaló Leal el último domingo conmemorando así el primer aniversario de su boda.

Cabe recordar que Thaísa Leal y Gabriel Ferreira se comprometieron en octubre de 2023, tras una romántica pedida de mano en París. "Durante dos años me has hecho sentir como una princesa de un cuento de hadas. ¡Te amo!", exclamó la expareja del popular ‘Depredador’ en otra publicación.

Thaísa Leal fue pareja del futbolista peruano Paolo Guerrero entre 2017 y 2019. | Fuente: Instagram

¿Por qué Paolo Guerrero y Thaísa Leal terminaron su relación?

En 2017, Paolo Guerrero y Thaísa Leal parecían ser una de las parejas más sólidas del medio. La relación, llena de momentos compartidos en redes sociales y actividades deportivas, era comparada con un cuento de hadas. Ambos se mantenían activos en Instagram, publicando fotos en eventos y apoyándose en todo.

Sin embargo, en 2019, comenzaron a surgir rumores de una posible ruptura. La ausencia de muestras de cariño en las redes y la falta de presencia de Thaísa en eventos importantes, como el cumpleaños del futbolista, encendieron las especulaciones.

Un día, el programa Magaly TV: La Firme llegó a informar sobre una supuesta cercanía entre Guerrero y la modelo Kristel Sakay, aunque esta última lo negó poco después.

La confirmación de que algo no marchaba bien llegó a través de una publicación en la cuenta de Instagram de Thaísa Leal. En el mensaje, la nutricionista compartió una reflexión que muchos interpretaron como una indirecta para Paolo Guerrero.

"¿Extrañas? Llama. ¿Quieres encontrar? Invita. ¿Quieres comprensión? Explica. ¿Tienes dudas? Pregunta. ¿Has cometido un error? Discúlpate".

La brasileña Thaísa Leal, expareja de Paolo Guerrero, anunció la llegada de su primer bebé.Fuente: Instagram (lealthaisa)