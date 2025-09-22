Liam Gallagher enfrenta millonaria demanda por hija de 12 años "que nunca conoció", revela The Sun

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Liam Gallagher no estaría pasando por un buen momento. El vocalista de la icónica banda Oasis, que estuvo en México la semana pasada como parte de su gira internacional Live '25, enfrenta una millonaria demanda por la manutención de su hija Gemma, de 12 años, a quien “nunca conoció”, de acuerdo con un reciente informe publicado por el diario británico The Sun.

El menor de los Gallagher deberá pagar una manutención de 7 millones de libras esterlinas (más de 9,4 millones de dólares) por el cuidado de la menor luego de la demanda interpuesta por su expareja, la periodista musical Liza Ghorbani.

En marzo de este año, The Sun reveló que Liza Ghorbani, quien habría tenido un breve romance con Liam el 2011 tras entrevistarlo para el diario The New York Times, busca un aumento en los pagos anuales para Gemma, quien tiene “autismo y necesidades educativas especiales”.

“Ella presentó una demanda en Estados Unidos contra Liam que podría costarle 500 mil libras esterlinas (675,8 mil dólares) al año por el cuidado de su hija (…) La semana pasada se presentó una moción legal que, según expertos en derecho estadounidense, indica que se ha tomado una decisión sobre el monto, pero advirtieron que es probable que sea algo temporal mientras se llega a un acuerdo completo”, señala el citado medio.

Noel y Liam Gallagher realizaron un primer concierto de Oasis en Cardiff tras su regreso. | Fuente: Instagram (oasis)

Abogados de Liam Gallagher acusan a Liza de aprovecharse de Oasis

Por otro lado, The Sun señala que los abogados de Liam Gallagher han venido acusando a la periodista Liza Ghorbani de “aprovecharse” de los 50 millones de libras esterlinas ganados por Oasis durante su reciente gira internacional.

Una fuente cercana al músico británico de 53 años dijo a The Sun que Liam creía que ya se estaba proporcionando a Liza “generosas tarifas de manutención por lo que siente que esta nueva demanda fue un poco descarada”.

Del mismo modo, James Sexton, un abogado externo consultado por el medio, explicó que el vocalista de Oasis podría pagar la manutención hasta que Gemma cumpla 26 años, lo que elevaría el monto a 7 millones de libras.

“Liam no tiene suerte porque el estatuto se modificó en 2021 para ampliar el límite de edad superior de 21 a 26 años. La señora Liza Ghorbani tendrá que argumentar que Gemma tiene una discapacidad tal que no puede mantenerse por sí misma”, explicó el letrado.

Liam Gallagher cumple manutención con su hija desde el 2015

A pesar de la millonaria demanda en su contra, The Sun precisó que Liam Gallagher sí ha estado cumpliendo con la manutención correspondiente a su hija Gemma.

En junio de este año, precisa la revista, la Corte Suprema de Nueva York conoció que el integrante de Oasis “había pagado más de 750 mil libras desde 2015”.

“Sus abogados dijeron que luego acordó pagar 180 mil libras esterlinas para los gastos escolares y relacionados con el autismo de Gemma”, expresa el informe.

No obstante, Liza Ghorbani ahora exige 510 mil libras esterlinas anuales con el fin de cubrir los gastos de su hija con Liam Gallagher.

“Ambas viven en un apartamento en Manhattan que cuesta 3,300 libras al mes, pero las nuevas exigencias financieras incluyen 22 mil 500 libras esterlinas al mes para una casa con piscina, 75 mil libras al año para una niñera interna y un presupuesto de vacaciones de 5 mil libras más”, añade el medio.