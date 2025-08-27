“Estoy tan orgullosa de ti”: novia de Oliver Sonne dedica emotivo mensaje tras su primer gol con el Burnley

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El futbolista de la selección peruana, Oliver Sonne, fue el gran protagonista en la victoria del Burnley ante Derby County por la EFL Cup 2025-26, al convertir el tanto decisivo en los descuentos que permitió a su equipo avanzar en el torneo inglés.

El partido comenzó con ventaja para los “clarets” gracias a un gol de Aaron Ramsey a los 4 minutos, pero el Derby County logró empatar en el minuto 35 con una anotación de Bobby Clark. Cuando parecía que el encuentro se definiría en el tiempo extra, apareció Sonne, apodado el “Vikingo”, para sentenciar la clasificación con un gol en los últimos instantes.

Ahora, el Burnley se enfocará en su próximo duelo por la Premier League, donde enfrentará al Manchester United este sábado 30 de agosto a las 9:00 a. m. (hora peruana).

El apoyo de Isabella Taulund

La emoción no solo se vivió en el terreno de juego. Tras el pitazo final, Isabella Taulund, pareja de Sonne, compartió en Instagram un emotivo mensaje dirigido al futbolista: “Estoy tan orgullosa de ti”. Su publicación rápidamente se viralizó entre los hinchas peruanos, quienes celebraron tanto el desempeño del lateral derecho como el respaldo de su pareja.

Novia de Oliver Sonne le dedica mensaje tras su gol con Burnley.Fuente: Instagram: @isabellataulund

¿Quién es la novia de Oliver Sonne?

En octubre de 2024, el lateral danés nacionalizado peruano habló abiertamente sobre su relación en el pódcast Sin Cassette. Allí destacó lo importante que ha sido el apoyo incondicional de Isabella Taulund en su vida, sobre todo en su etapa de adaptación a Perú.

"La respeto mucho. Cuando me mudé aquí, ella fue la primera en decir que vendría y me apoyaría todos los días. Eso fue muy importante para mí, porque ella es una gran parte de mi vida y yo no quería vivir solo", expresó Sonne.

Isabella, también de 24 años, dejó su carrera en Copenhague para acompañarlo en esta nueva etapa. En la misma entrevista, confesó lo impactante que ha sido para ella la atención mediática que rodea al futbolista: "Tanta gente mirando a mi enamorado… es una locura. No estoy acostumbrada a eso", comentó.

Además de ser practicante de gimnasia y haber participado en competencias, Isabella es muy activa en redes sociales, donde comparte con sus más de 20 mil seguidores momentos de su vida, viajes, rutinas de entrenamiento y, recientemente, la emotiva pedida de mano que selló su compromiso con Oliver Sonne.

Oliver Sonne se comprometió con su novia Isabella Taulund.Fuente: Instagram: @isabellataulund

Próxima parada: Eliminatorias

Después de este compromiso en Inglaterra, Oliver Sonne viajará a Montevideo para sumarse a la selección peruana, que enfrentará a Uruguay en una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.