Ozzy Osbourne confiesa que podría no regresar a los escenario: "No subiré en una maldita silla de ruedas"

Ozzy Osbourne, el legendario vocalista de Black Sabbath, confiesa la posibilidad de no volver a los escenarios tras su cuarta cirugía de columna y la extirpación de un tumor. La intervención, resultado de una caída en 2019, dejó al Príncipe de la Oscuridad lidiando con desafíos físicos y equilibrio descontrolado.

En una entrevista con Rolling Stone UK, Osbourne compartió su frustración: "La segunda cirugía salió drásticamente mal y prácticamente me dejó lisiado. Pensé que estaría en pie y corriendo después de la segunda y tercera, pero con la última me pusieron una maldita barra en mi columna. Encontraron un tumor en una de las vértebras, así que tuvieron que sacarlo todo. Es bastante duro, y mi equilibrio está completamente descontrolado".

En julio, el músico, recientemente nombrado ícono de los primeros Rolling Stone UK Awards, canceló su participación en el festival Power Trip, donde habría sido coprotagonista junto a Metallica, AC/DC y Guns N' Roses. Aunque ha realizado breves actuaciones, una en Birmingham, Inglaterra, y otra en Los Ángeles, en 2022, su capacidad para ofrecer una despedida adecuada a los fanáticos está en duda.

"Lo estoy tomando día a día, y si puedo volver a actuar, lo haré", afirma Osbourne. "Pero ha sido como despedirse de la mejor relación de mi vida. Al principio de mi enfermedad, cuando dejé de hacer giras, estaba realmente molesto conmigo mismo, los médicos y el mundo. Pero con el tiempo, solo he pensado, 'Bueno, tal vez tengo que aceptar ese hecho'".

Sin embargo, descarta la idea de actuar en una silla de ruedas: "No voy a subir allí y hacer un Ozzy a medias buscando lástima. ¿Cuál es el punto en eso? No voy a subir ahí en una maldita silla de ruedas. He visto a Phil Collins actuar recientemente, y tiene prácticamente los mismos problemas que yo. ¡Él sube ahí en una silla de ruedas! Pero yo no podría hacer eso".

¿Se acerca una reunión de Black Sabbath?

La posibilidad de una reunión de Black Sabbath también se desvanece. Aunque Ozzy Osbourne elogia a Tony Iommi y revela el contacto de Bill Ward, critica duramente al bajista Geezer Butler: "Es triste, hombre. Todos crecimos juntos, y no puede levantar el maldito teléfono como un hombre y ver cómo estoy", dijo. "Cuando nació su hijo, lo llamé todas las noches, a pesar de que estábamos en guerra el uno con el otro, Black Sabbath y yo [después de su despido]. Pensé, 'Al diablo, es mi amigo, lo voy a llamar'. Pero de él, ni una maldita llamada".

En las redes sociales, después de que se difundieran los comentarios de Osbourne, Butler afirmó que se comunicó dos veces con Osbourne y que ambos intentos quedaron sin respuesta: "Dicen que Ozzy está molesto, diciendo que nunca recibió mis mensajes de recuperación. Hice dos intentos diferentes de ponerme en contacto durante su enfermedad. Mi primer correo electrónico (8 de febrero de 2019) fue a través de su oficina porque no tenía su nuevo número para enviarle un mensaje de texto. Sharon respondió, pero no recibí respuesta de Ozzy. Once meses después (21 de enero de 2020), le envié un correo electrónico a Sharon para preguntar por Oz. Ese correo electrónico quedó sin respuesta".

¿Cuándo volverá a hacer música?

En una entrevista en octubre con la emisora estadounidense WMMR, el Ozzy Osbourne indicó que quiere volver a trabajar con Andrew Watt, productor de sus últimos trabajos: Ordinary Man (2020) y Patient Number 9 (2022).

“Estar postrado casi cinco años por la cirugía y la caída que tuve me estaba volviendo loco. Por eso me junté con Andrew Watt e hicimos un par de discos juntos. Ahora estoy esperando a que se quede libre para hacer otro disco”, comentó.