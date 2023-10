Patrick Stewart reveló que Paramount le pidió que usara una peluca para la audición de 'Star Trek'

El actor británico, Patrick Stewart, reveló una anécdota inédita sobre su audición para el papel del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: La Nueva Generación. En su libro, Making It So: A Memoir, el intérprete contó que los ejecutivos de Paramount querían que se presentara al casting con una peluca.

Para cumplir con este requerimiento, su entonces esposa, Sheila Falconer, tuvo que hecerle llegar el cabello artificial desde Londres a Los Ángeles.

"En el momento en que estaba abordando mi avión, mi agente de Londres llamó a Sheila en casa y le notificó que la gente de Paramount se había puesto en contacto, preguntando si yo tenía una peluca. Sheila tomó mi 'peluca de audición' de mi armario y la empacó, luego un representante de British Airways la recogió y la colocó en un vuelo posterior a Los Ángeles", cuenta Stewart.

El actor impresionó tanto a los ejecutivos en su audición que, aunque inicialmente llegó con la peluca puesta, su cabeza calva y talento interpretativo fueron determinantes para que finalmente le ofrecieran el papel.

Star Trek: La Nueva Generación continuaría durante siete temporadas y 178 episodios. El elenco también aparecería en varias películas de la franquicia.

Ian McKellen le aconsejó no aceptar el papel

Patrick Stewart también compartió en su autobiografía el consejo que recibió de su amigo y colega de toda la vida, Ian McKellen, cuando estaba considerando la oferta de Star Trek. McKellen le instó a quedarse en el teatro y no aceptar el papel en la serie de televisión.

"Cuando le dije que iba a firmar el contrato, casi físicamente me impidió hacerlo", escribe Stewart sobre el consejo de McKellen. "'¡No!' dijo. 'No, no debes hacerlo. No debes. Tienes demasiado trabajo importante en el teatro que hacer. No puedes desechar eso para hacer televisión. No puedes. ¡No!'"

A pesar del consejo de McKellen, Stewart decidió tomar el papel en Star Trek, lo que finalmente se convertiría en un hito importante en su carrera.

"Hay pocas personas, especialmente en lo que respecta a la actuación, cuyo consejo confío más que en el de Ian", continúa Stewart. "Pero esta vez tuve que decirle que sentía que el teatro volvería a mi vida cuando estuviera listo para ello, mientras que una oferta para el papel principal en una serie de televisión estadounidense podría no volver a presentarse", explicó.