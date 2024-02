Penélope Cruz: "Me da muchísima rabia y pena que sigan muriendo tantas mujeres"

Penélope Cruz ha expresado su preocupación por la violencia y los abusos contra las mujeres tanto en España como en otras partes del mundo. Durante la promoción de su última película, Ferrari, en España, la actriz compartió sus inquietudes en medio de las recientes acusaciones de violencia sexual contra dos directores de cine españoles, Carlos Vermut y Armando Ravelo.



Ravelo fue acusado de acoso sexual por la artista Koset Quintana, quien sostiene que, a los 15 años, fue objeto de insinuaciones sexuales por parte del director. También se han presentado acusaciones de violencia sexual contra Vermut, planteadas por tres mujeres que trabajan en la industria cinematográfica.

La actriz madrileña incidió en que la violencia hacia la mujer es un problema que no se circunscribe al cine. "Pasa aquí y en cualquier lugar del mundo (...) con enfermeras, maestras, amas de casa, señoras de la limpieza, el periodismo, la literatura, es por todas partes". La diferencia, a su juicio, es que a las actrices les ponen un micrófono y les preguntan por el tema, pero a otras mujeres no.



En un momento en que la atención se centra en los casos de abuso en la industria cinematográfica, Cruz ha revelado que está desarrollando un documental como su debut como directora, que abordará temas relacionados con las mujeres, aunque no se centrará específicamente en el maltrato.



"Es muy difícil para una mujer que está viviendo una situación de tortura, de malos tratos, gente que está viviendo un infierno, con hijos, que no tienen escapatoria del pasado porque no tienen ni a donde ir. Yo conozco a varias, sé sus nombres y apellidos y he visto cosas pero muy fuertes y no les han dado la protección necesaria, y no las han escuchado", compartió.

¿De qué tratará el documental de Penélope Cruz?

"Estoy desarrollando una película sobre estos temas, porque son temas que me importan de verdad y me da muchísima rabia y pena que sigan muriendo tantas mujeres en nuestro país y en tantos lugares del mundo", comentó Penélope Cruz. "Pasa aquí y en cualquier lugar del mundo (...) con enfermeras, maestras, amas de casa, señoras de la limpieza, el periodismo, la literatura, es por todas partes".



Respecto a su documental, Cruz señaló que está dedicando mucho tiempo y esfuerzo a este proyecto, que requiere paciencia y cuidado en su desarrollo. Aunque no reveló muchos detalles sobre su contenido, enfatizó que se trata de un proyecto que aborda la experiencia femenina en profundidad, aunque no de manera directa en relación con el maltrato.

¿Qué dice Penélope Cruz sobre #MeToo?

Penélope Cruz lamentó las fallas del sistema legal en la protección de las mujeres que sufren abusos, destacando la necesidad de una mayor atención y apoyo para aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Aunque reconoció la valentía de las mujeres que denuncian, también señaló la falta de protección adecuada para muchas de ellas.



Al ser consultada sobre el impacto del movimiento #MeToo en la industria del cine, Cruz enfatizó que este es un proceso en curso que nunca se presentó como algo corto o sencillo. Según la actriz, aún queda un largo camino por recorrer antes de alcanzar una verdadera igualdad en la industria. "Estamos todavía muy lejos de llegar a un lugar de igualdad", indicó.

¿Cuál es el papel de Penélope Cruz en Ferrari?

Penélope Cruz, quien regresa a la pantalla grande convertida en la esposa de Enzo Ferrari en el biopic Ferrari, dirigido por el estadounidense Michael Mann, se ha posicionado como defensora de su personaje afligido. Según la actriz española, su personaje es retratado como "una mujer muy deprimida, que ha atravesado desgracias terribles". "No había compasión por ella", explica.



La película, protagonizada por el actor estadounidense Adam Driver como Enzo Ferrari, ha sido aclamada por la espectacular transformación física que logra en su papel. Penélope Cruz, por su parte, interpreta a Laura Garello, la esposa del legendario empresario del automovilismo. Garello es retratada como una mujer marcada por la amargura desde la trágica pérdida de su hijo Dino.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis